Al borde de la censura: la foto íntima de Jimena Barón que publicó en redes sociales y causó furor

Momo, como llaman cariñosamente al niño, es fruto de la relación que Jimena mantuvo con el exfutbolista Daniel Osvaldo. Actualmente, transita el último año de la primaria y se prepara para comenzar una etapa educativa diferente.

La noticia fue tan importante para la artista que decidió grabar su reacción y compartirla con sus seguidores. En el video se la ve llorando de felicidad mientras celebra el resultado obtenido por su hijo.

Junto a las imágenes, le dedicó unas sentidas palabras: “Te amo, Momo. Muy orgullosa de vos y tus logros, hijo. Próxima parada: EL SECUNDARIO”.

Cómo se preparó Momo para ingresar al secundario

Detrás de este logro hubo meses de estudio y acompañamiento familiar. Durante la preparación para el examen de ingreso, Momo contó con la ayuda de su abuela materna, Gabriela Barón, quien estuvo a su lado para repasar los contenidos y ayudarlo a llegar preparado a la evaluación.

La confirmación llegó a través de un correo electrónico enviado por la institución educativa. El mensaje comunicaba oficialmente que el niño había superado la instancia de ingreso y anticipaba los próximos pasos para organizar su incorporación al establecimiento.

“Estimada familia: Esperamos que se encuentren bien. Queremos contarle que su hijo/a aprobó el curso de ingreso. Nos alegra darle la bienvenida a nuestra escuela secundaria. En los próximos días nos iremos comunicando para asignarles un horario de reunión”.

La emoción de Jimena también estuvo acompañada por un agradecimiento especial a su madre, aunque fiel a su estilo, lo hizo con una cuota de humor. “Gracias a la abuela @mcgabrielabaron que lo ayudó a estudiar para que rinda bien. Y a mis infaltables extorsiones y amenazas con no comprarle las cosas que quiere, que nunca fallan. Síganme para más tips sobre crianza respetuosa”.

Los mensajes que recibió Jimena Barón tras compartir la noticia

La publicación tuvo una gran repercusión en Instagram, donde los seguidores de la artista se sumaron a la celebración y destacaron tanto la emoción de la madre como el crecimiento de Momo.

Entre las respuestas, una usuaria escribió: “No estoy llorando, se me metió Momo adolescente en los ojos y una madre inmensa”.

Otros comentarios hicieron hincapié en cuánto cambió el niño con el paso del tiempo, especialmente al escuchar su voz. “¿Podemos hablar de la voz de Momo? ¡Cómo creció!”, expresó otra persona.

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Una fanática también compartió la emoción que le provocan los logros del hijo de la artista: “Llorando siempre con cada logro de Momito, que ya no es tan chiquito. Siempre lloramos con vos”.

Así, el ingreso al secundario se convirtió en un motivo de celebración para Jimena y su familia, y en una ocasión especial que la actriz quiso compartir con quienes siguen de cerca su vida cotidiana.