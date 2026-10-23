Al borde de la censura: la foto íntima de Jimena Barón que publicó en redes sociales y causó furor
Jimena Barón compartió una foto con poca ropa en sus redes sociales y la publicación no tardó en generar repercusiones.
Una publicación de Jimena Barón llamó la atención de sus seguidores en Instagram. La actriz y cantante compartió una imagen en sus historias en la que aparece de espaldas frente a la cámara de su celular, en topless y con ropa interior. La fotografía habría sido tomada en un espacio destinado a tratamientos estéticos, ya que en la historia también mencionó la cuenta de un centro especializado.
La postal generó repercusiones entre los usuarios, que rápidamente comenzaron a compartirla y debatir sobre el motivo de su publicación. Una de las principales preguntas que surgieron fue si la artista había subido la imagen por equivocación, debido a que no suele mostrar contenido de esas características de manera tan explícita.
La situación despertó distintas interpretaciones en las redes sociales. Mientras algunos seguidores destacaron la naturalidad con la que Jimena se muestra, otros plantearon la posibilidad de que se hubiera tratado de un error al publicar la historia.
Por el momento, la cantante no se pronunció sobre lo ocurrido ni brindó precisiones acerca de si la difusión de la fotografía fue deliberada. Así, la imagen continúa generando comentarios y mantiene abierta la incógnita sobre la intención detrás de la publicación.
Jimena Barón se emocionó hasta las lágrimas por un importante logro de su hijo Momo
Un nuevo capítulo en la vida escolar de Morrison Osvaldo llenó de alegría a Jimena Barón. La cantante y actriz compartió en sus redes sociales el momento en que se enteró de que su hijo mayor había aprobado el examen de ingreso al secundario, después de meses de preparación para conseguir una vacante.
Momo, como llaman cariñosamente al niño, es fruto de la relación que Jimena mantuvo con el exfutbolista Daniel Osvaldo. Actualmente, transita el último año de la primaria y se prepara para comenzar una etapa educativa diferente.
La noticia fue tan importante para la artista que decidió grabar su reacción y compartirla con sus seguidores. En el video se la ve llorando de felicidad mientras celebra el resultado obtenido por su hijo.
Junto a las imágenes, le dedicó unas sentidas palabras: “Te amo, Momo. Muy orgullosa de vos y tus logros, hijo. Próxima parada: EL SECUNDARIO”.
Cómo se preparó Momo para ingresar al secundario
Detrás de este logro hubo meses de estudio y acompañamiento familiar. Durante la preparación para el examen de ingreso, Momo contó con la ayuda de su abuela materna, Gabriela Barón, quien estuvo a su lado para repasar los contenidos y ayudarlo a llegar preparado a la evaluación.
La confirmación llegó a través de un correo electrónico enviado por la institución educativa. El mensaje comunicaba oficialmente que el niño había superado la instancia de ingreso y anticipaba los próximos pasos para organizar su incorporación al establecimiento.
“Estimada familia: Esperamos que se encuentren bien. Queremos contarle que su hijo/a aprobó el curso de ingreso. Nos alegra darle la bienvenida a nuestra escuela secundaria. En los próximos días nos iremos comunicando para asignarles un horario de reunión”.
La emoción de Jimena también estuvo acompañada por un agradecimiento especial a su madre, aunque fiel a su estilo, lo hizo con una cuota de humor. “Gracias a la abuela @mcgabrielabaron que lo ayudó a estudiar para que rinda bien. Y a mis infaltables extorsiones y amenazas con no comprarle las cosas que quiere, que nunca fallan. Síganme para más tips sobre crianza respetuosa”.
Los mensajes que recibió Jimena Barón tras compartir la noticia
La publicación tuvo una gran repercusión en Instagram, donde los seguidores de la artista se sumaron a la celebración y destacaron tanto la emoción de la madre como el crecimiento de Momo.
Entre las respuestas, una usuaria escribió: “No estoy llorando, se me metió Momo adolescente en los ojos y una madre inmensa”.
Otros comentarios hicieron hincapié en cuánto cambió el niño con el paso del tiempo, especialmente al escuchar su voz. “¿Podemos hablar de la voz de Momo? ¡Cómo creció!”, expresó otra persona.
Una fanática también compartió la emoción que le provocan los logros del hijo de la artista: “Llorando siempre con cada logro de Momito, que ya no es tan chiquito. Siempre lloramos con vos”.
Así, el ingreso al secundario se convirtió en un motivo de celebración para Jimena y su familia, y en una ocasión especial que la actriz quiso compartir con quienes siguen de cerca su vida cotidiana.
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