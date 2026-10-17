Lenny Tavárez sorprende con "PIKETE", su nuevo videoclip inspirado en "Kill Bill"
El artista puertorriqueño se anima a la actuación y protagoniza una historia de acción junto a su esposa, Natasha Nazario, en una locación emblemática del cine.
Lenny Tavárez presenta el videoclip de “PIKETE”, una propuesta con la que explora una faceta diferente de su carrera artística. El cantante combina música, baile y actuación en una producción audiovisual filmada en una icónica iglesia de California que fue escenario de la película Kill Bill, dirigida por Quentin Tarantino.
En esta oportunidad, el artista comparte protagonismo con su esposa, Natasha Nazario, bailarina profesional, en una historia que alterna momentos de tensión, atracción y una pelea completamente coreografiada. Con una estética cinematográfica y referencias a las películas de acción, el video muestra una nueva dimensión de su capacidad interpretativa.
La historia detrás de “PIKETE”, la nueva música de Lenny Tavárez
El videoclip fue grabado en The Sanctuary Adventist Church, una locación reconocida por su aparición en Kill Bill, el clásico protagonizado por Uma Thurman. Allí, Tavárez y Nazario despliegan una coreografía que fusiona movimientos de baile con escenas de combate, en una dinámica que recuerda al universo de Mr. & Mrs. Smith.
La canción, por su parte, surgió durante una sesión de composición en la casa del artista, junto al colombiano Nabález. La idea era desarrollar una cumbia urbana que conservara la esencia del género, pero incorporara expresiones, referencias y estructuras propias de la música urbana, sin perder el costado romántico y conquistador que caracteriza al cantante. En el proceso también participó King Swifft, productor de cuatro canciones de 8.
Con más de 12.000 millones de reproducciones acumuladas a lo largo de su carrera, Lenny continúa ampliando sus horizontes musicales y audiovisuales. En “PIKETE”, esa versatilidad se traslada a la pantalla, con una interpretación que pone el movimiento y la narrativa visual al mismo nivel que la música.
Un nuevo capítulo en la era de “8”
El lanzamiento se suma al universo de 8, un proyecto discográfico compuesto por ocho canciones que recorren distintas dimensiones del amor a través de géneros como el reggaetón, la salsa y la cumbia.
En paralelo, Tavárez continúa explorando otros sonidos. Recientemente, presentó “PA’ LO BONITO”, una salsa producida por Sergio George, durante el partido inaugural de los Miami Dolphins en el Hard Rock Stadium. El tema alcanzó el primer puesto en Puerto Rico y el sexto lugar en el ranking Latin Rhythm Airplay de Billboard en Estados Unidos.
Con “PIKETE”, el artista reafirma su intención de ir más allá de la música y sumar nuevos recursos expresivos a su carrera, en una etapa que combina experimentación sonora, interpretación y una apuesta cada vez más cinematográfica.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario