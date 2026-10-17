Lenny Tavárez sorprende con "PIKETE", su nuevo videoclip inspirado en "Kill Bill"

Un nuevo capítulo en la era de “8”

El lanzamiento se suma al universo de 8, un proyecto discográfico compuesto por ocho canciones que recorren distintas dimensiones del amor a través de géneros como el reggaetón, la salsa y la cumbia.

En paralelo, Tavárez continúa explorando otros sonidos. Recientemente, presentó “PA’ LO BONITO”, una salsa producida por Sergio George, durante el partido inaugural de los Miami Dolphins en el Hard Rock Stadium. El tema alcanzó el primer puesto en Puerto Rico y el sexto lugar en el ranking Latin Rhythm Airplay de Billboard en Estados Unidos.

Con “PIKETE”, el artista reafirma su intención de ir más allá de la música y sumar nuevos recursos expresivos a su carrera, en una etapa que combina experimentación sonora, interpretación y una apuesta cada vez más cinematográfica.