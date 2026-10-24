Los 75 años de Charly García: una fiesta íntima entre el afecto de su gente y un legado eterno

Festejos en la calle y entre amigos

Como ya es una tradición popular, cientos de fanáticos se congregaron en la intersección de Coronel Díaz y Santa Fe para esperar la medianoche entre canciones, instrumentos en vivo y banderas. El músico devolvió el afecto saliendo a saludar a la multitud que entonó desde el clásico feliz cumpleaños hasta estrofas del Himno Nacional.