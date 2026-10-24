Los 75 años de Charly García: una fiesta íntima entre el afecto de su gente y un legado eterno
Icono absoluto de la cultura argentina, Charly García celebró sus 75 años rodeado del cariño de sus amigos y de figuras destacadas de la música y la cultura.
La fecha disparó homenajes en distintos puntos del país, con recitales, muestras y la reedición en plataformas de su histórico catálogo 60x60. El fenómeno no responde solo a la nostalgia: la vigencia de su repertorio sigue marcando el pulso cultural de la Argentina.
Festejos en la calle y entre amigos
Como ya es una tradición popular, cientos de fanáticos se congregaron en la intersección de Coronel Díaz y Santa Fe para esperar la medianoche entre canciones, instrumentos en vivo y banderas. El músico devolvió el afecto saliendo a saludar a la multitud que entonó desde el clásico feliz cumpleaños hasta estrofas del Himno Nacional.
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Reunión de íconos: En la celebración privada en Palermo destacaron referentes de la música y la cultura como Fito Páez, Ricardo Mollo, Carlos Vives, Graciela Borges y Brenda Asnicar.
Tributos en la ciudad: La agenda oficial de homenajes incluyó presentaciones en el Anfiteatro de Parque Centenario, la Usina del Arte, el Centro Cultural Recoleta y el Museo de la Ciudad.
Lanzamientos especiales: Coincidiendo con el aniversario, se concretó la llegada a las plataformas digitales de 60x60, el emblemático registro de los conciertos que ofreció junto a su banda The Prostitution.
Charly sopló las velitas rodeado de sus afectos
El ícono del rock argentino no pudo esquivar la tradición de soplar las velitas para celebrar sus 75 años, y lo hizo como a él mas le gusta: rodeado de amigos.
El álbum del cumple de Charly
Desde los de siempre hasta algunos nuevos, Charly no se privó de compartir con su gente y estos fueron algunos de los invitados.
La banda sonora de un país
Desde las armonías fundacionales de Sui Generis y la complejidad de La Máquina de Hacer Pájaros, hasta el brillo magistral de Serú Girán y su posterior etapa solista, la trayectoria de García revolucionó para siempre la música en español. Su capacidad para traducir los climas sociales en melodías inolvidables lo posiciona en un lugar único dentro del arte nacional.
A los 75 años, el genio musical de Charly demuestra que trasciende modas y formatos. Su obra continúa viva en el aire, reuniendo a quienes crecieron con sus discos y a las nuevas generaciones que siguen descubriendo el universo indómito del gran maestro del rock nacional.
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