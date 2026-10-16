Luis Otero se quebró en vivo al ver por última vez a Fernando Confessore en pantalla

El llanto de Luis Otero y el dolor por la pérdida

Al abrir el programa, el conductor Luis Otero no logró contener las lágrimas tras ver en pantalla el último pronóstico grabado por su compañero. Visiblemente afectado, confesó que resultaba muy difícil asimilar la ausencia física del pronosticador en el estudio y describió la sorpresiva noticia como un rayo que les cayó en la cabeza a todos los integrantes del canal.