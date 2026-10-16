Luis Otero se quebró en vivo al ver por última vez a Fernando Confessore en pantalla
El conductor de Mediodía Noticias no pudo contener las lágrimas al despedir a Fernando Confessore. El emotivo homenaje de todo el equipo de eltrece.
La inesperada muerte de Fernando Confessore generó un profundo impacto en los estudios de eltrece. Durante el inicio de la última emisión de Mediodía Noticias, el equipo periodístico le dedicó un emotivo tributo al histórico meteorólogo, quien falleció de forma repentina tras sufrir una descompensación en su domicilio.
El llanto de Luis Otero y el dolor por la pérdida
Al abrir el programa, el conductor Luis Otero no logró contener las lágrimas tras ver en pantalla el último pronóstico grabado por su compañero. Visiblemente afectado, confesó que resultaba muy difícil asimilar la ausencia física del pronosticador en el estudio y describió la sorpresiva noticia como un rayo que les cayó en la cabeza a todos los integrantes del canal.
Otero destacó la calidez que caracterizaba a Confessore para comunicar las condiciones climáticas desde el llano y con gran sencillez. Además, recordó con profunda nostalgia que apenas unas horas antes habían compartido la jornada laboral entre chistes y habituales bromas sobre los reportes del clima.
Anécdotas, travesuras y el recuerdo imborrable de sus compañeros
El sentido homenaje se extendió con las palabras de todo el panel del noticiero, quienes compartieron detalles de la intimidad del grupo:
- Ignacio González Prieto: lamentó la pérdida de un amigo íntimo y cómplice de travesuras. Recordó las largas charlas sobre la economía del país y sus familias durante los viajes en colectivo, y describió el vacío que dejará su clásico espacio de trabajo montado detrás del decorado del estudio.
- Marcelo Fiasche: reveló con inmenso dolor que el meteorólogo fue la última persona a la que abrazó al retirarse del canal el día anterior. A modo de homenaje, relató una anécdota sobre un certero pronóstico que le brindó para un partido contra Cabo Verde en Miami, anticipándole correctamente que no habría tormenta eléctrica.
- May Martorelli y Naza Di Serio: resaltaron su enorme calidad humana, su constante disposición para ayudar a los nuevos integrantes desde el primer día y sus rápidas respuestas cargadas de humor al cruzarse por los pasillos.
- Santiago do Rego: hizo hincapié en la sólida comunidad generada con la audiencia durante las extensas transmisiones de seis horas de los sábados, agradeciendo la inmensa cantidad de mensajes de afecto y contención recibidos por parte de los televidentes tras conocerse la triste noticia.
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