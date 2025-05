Malena Pichot contra Emilia Mernes por su hiper sexualización: "¡Quedate quieta, tarada!"

Páez había señalado: “Si van a bailar eso, sepan, sobre todo las chicas colegas, que están peleando una cosa y después están bailando otra”, en referencia a las contradicciones entre las letras del reggaetón y las luchas feministas.

Sobre esto, Pichot comentó: “A mí no me jodió porque para mí el reggaetón es una cosa terrible. La forma sí fue desafortunada. Pero a mí no me molestó, aunque entiendo que fue desafortunado. Y me imagino que si sos fan del reggaetón y mover el culo te puede molestar”.

malena pichot perreo

La humorista fue más allá y analizó el concepto de empoderamiento, señalando que es “un arma de doble filo”, ya que suele asociarse a logros individuales más que colectivos. “Lo que te empodera a vos no siempre va a empoderar a otras mujeres. Si a vos te empodera tener el culo hegemónico y te hace sentir bien con vos, está perfecto, genial, pero no significa que eso le sirva a otras mujeres”, reflexionó.

En cuanto a la exposición sexual, Pichot expresó que, en lo personal, le resulta gracioso: “A mí, en lo particular, me da risa”. Y al referirse directamente al famoso video de Emilia Mernes, lanzó una frase picante: “A mí me da risa cuando veo a una mina haciendo… en una bici. Me da risa. ¡Quedate quieta, tarada! ¿Qué hacés, estúpida? ¡Quedate quieta!”.

Sin embargo, reconoció que es un tema complejo y lleno de matices: “Lo que más aprendí en los últimos años es que lo que más quieren hacer las mujeres es perrear, entonces es difícil hablar del tema”. Así, Pichot volvió a encender un debate que cruza música, feminismo y cultura pop, generando opiniones divididas en redes sociales y en el mundo del espectáculo.