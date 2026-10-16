Marca registrada: los pronósticos más insólitos de Fernando Confessore que hicieron reír a todos
El histórico meteorólogo se destacaba por su sentido del humor y sus ocurrencias frente a cámara. Desde anunciar el tiempo en una pileta hasta sus disfraces.
Fernando Confessore no solo se convirtió en una de las caras más reconocidas del pronóstico del tiempo en la televisión argentina. También supo ganarse el cariño del público y de sus compañeros con un humor espontáneo, bromas permanentes y salidas al aire que rompían con la solemnidad habitual de los noticieros.
Tras conocerse su muerte, este viernes 16 de octubre, sus colegas lo recordaron con emoción y recuperaron algunos de los momentos más desopilantes que protagonizó durante su extensa trayectoria. Entre ellos, hubo una escena que se destacó por encima de las demás: el día que decidió dar el pronóstico meteorológico desde una pileta.
El día que Fernando Confessore dio el pronóstico desde una pileta
Uno de los recuerdos más llamativos fue una emisión en la que el meteorólogo anticipó una jornada de calor extremo desde el agua. Con la naturalidad que lo caracterizaba, explicó que la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires podía acercarse a los 40 grados y que incluso existía la posibilidad de superar el récord histórico registrado hasta entonces.
Pero la explicación tuvo un desenlace inesperado: Confessore terminó sumergiéndose en la pileta, en una postal que combinó información meteorológica y humor. La escena quedó entre las más recordadas de su carrera y volvió a cobrar relevancia tras su fallecimiento.
Sus bromas y los disfraces que quedaron en el recuerdo
El humor de Confessore también formaba parte de la rutina cotidiana en los estudios. Luis Otero recordó que sus compañeros solían desafiarlo con preguntas sobre el tiempo, como cuando le consultaban a qué hora iba a llover. Según contó, el meteorólogo miraba el reloj, hacía sus cálculos y respondía con una precisión que sorprendía.
Su predisposición para las ocurrencias también quedaba en evidencia cuando se trataba de disfrazarse. Carlos Iogna Prat recordó una emisión del 30 de julio de 2024 en la que ambos aparecieron caracterizados y destacó que a Confessore le gustaba ese tipo de propuestas.
Detrás de cámara, además, era habitual que compartiera chistes y complicidades con sus compañeros. Ignacio González Prieto lo recordó como un amigo y cómplice de innumerables travesuras, mientras que otros integrantes del equipo destacaron su capacidad para distender las largas jornadas laborales.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario