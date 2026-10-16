Marca registrada: los pronósticos más insólitos de Fernando Confessore que hicieron reír a todos

Su predisposición para las ocurrencias también quedaba en evidencia cuando se trataba de disfrazarse. Carlos Iogna Prat recordó una emisión del 30 de julio de 2024 en la que ambos aparecieron caracterizados y destacó que a Confessore le gustaba ese tipo de propuestas.

Detrás de cámara, además, era habitual que compartiera chistes y complicidades con sus compañeros. Ignacio González Prieto lo recordó como un amigo y cómplice de innumerables travesuras, mientras que otros integrantes del equipo destacaron su capacidad para distender las largas jornadas laborales.