Sergio Lapegüe despidió a Fernando Confessore y Nazarena Di Serio se sumó: "Eramos felices y no lo sabíamos"
El conductor compartió emotivas palabras tras enterarse de la muerte de Fernando Confessore. El dolor de los que compartieron años de trabajo en TN.
La muerte de Fernando Confessore a los 58 años provoca muestras de desconsuelo en el mundo del espectáculo y las noticias. Tras confirmarse el desenlace del meteorólogo de TN y eltrece, el periodista Sergio Lapegüe acudió a sus redes sociales para expresar su dolor, sumándose también el conmovedor recuerdo de Nazarena Di Serio.
El desgarrador mensaje de Sergio Lapegüe
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A través de una sentida publicación, el exconductor de Tempraneros manifestó el estado de estupor en el que se encuentra tras enterarse de la partida de su amigo y colega de tres décadas en Artear:
- Incredulidad: "No puedo creer. Sigo sin creer. No es justo. Tan rápido todo", expresó conmovido.
- Recuerdo imborrable: "Te recuerdo así Fer o Confe como todos te llamábamos, con una sonrisa. Mucha vida juntos. Te recuerdo así. Con humor. Cómo jugábamos siempre a ser como niños. Divirtiéndonos. Aún estoy en shock", cerró Lapegüe.
La emotiva reacción de Nazarena Di Serio
La publicación no tardó en llenarse de comentarios de apoyo y recuerdos compartidos por compañeros del canal. Entre las respuestas más destacadas apareció la de Nazarena Di Serio, quien también compartió extensas jornadas laborales junto a Confessore en los segmentos meteorológicos.
Con profunda nostalgia por las épocas compartidas en la redacción de TN y los estudios de eltrece, la comunicadora sintetizó el sentimiento general de sus colegas con una frase que conmovió a todos: "Cómo extraño estos momentos. Éramos felices y no lo sabíamos", acompañada por un corazón rojo.
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