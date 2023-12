Marcelo Tinelli se enojó con todos los participantes de Bailando 2023

Todo comenzó con la votación de Anita Martinez y el Bicho Gómez. La pareja llevó una bolsita con los papeles para sacar al azar a quien votaban. Tinelli, visiblemente enojado dijo:“Yo les quiero decir que eso no se puede hacer. Elijan sin sacar papelito y digan a quien votan”. Los participantes entonces debieron concordar ahí mismo el nombre de la pareja que iban a votar.

Minutos más tarde Luciano "el Tirri" quiso hacer un “ta, te , ti” y Marcelo lo frenó: “No Tirri, no se puede hacer. Yo les voy a decir algo en serio. No es para tomárselo en broma esto y sacar un papelito. No va esto ni tampoco el “ta, te ti” ni la mancha, ni nada. Lo piensan antes, hagan el “ta, te, ti afuera y lo dicen acá”.

Muy enojado expresó que todos los participantes tienen que votar con “conciencia”.