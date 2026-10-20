Murió el actor Antonio Grimau: tenía 82 años

Galán de telenovelas: brilló en Rolando Rivas, taxista, Trampa para un soñador y Dos a quererse.

brilló en Rolando Rivas, taxista, Trampa para un soñador y Dos a quererse. Ficciones modernas: marcó a distintas generaciones en Ricos y famosos, Soy gitano, Padre Coraje y Se dice amor.

marcó a distintas generaciones en Ricos y famosos, Soy gitano, Padre Coraje y Se dice amor. Amplitud dramática: demostró su enorme versatilidad actoral en unitarios como Mujeres asesinas, Vidas robadas, Valientes y Poliladron.

En el ámbito teatral, protagonizó obras fundamentales como Los invertidos en 1990 bajo la dirección de Alberto Ure, y participó en clásicos de la talla de Hello, Dolly! y La gata sobre el tejado de zinc caliente. Su última aparición escénica fue en este 2026 en el Multiteatro con la obra Vamo’ los pibes, compartiendo escenario con grandes figuras nacionales de la actuación.

El salto a la gran pantalla y su histórico rol como Sandro

Su recorrido cinematográfico acompañó su éxito en la televisión. El actor formó parte de producciones entrañables como La Mary, Caballos salvajes, Los orilleros y Angélica, demostrando siempre su capacidad para componer personajes de distintas características.

Sin dudas, uno de los trabajos de mayor reconocimiento en su etapa madura fue su brillante interpretación del ídolo Roberto Sánchez. Antonio Grimau le dio vida a la etapa adulta del músico en la miniserie Sandro de América (2018), papel magistral por el cual fue galardonado con el prestigioso Premio Martín Fierro a Mejor Actor Protagonista. En 2005 ya había recibido el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, consolidando el respeto y la admiración de todo un país que hoy lo despide con profundo dolor.