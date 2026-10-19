A qué hora arriba el diluvio este martes, con lluvias fuertes y ráfagas: rige un nuevo alerta por tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó nuevas advertencias para este martes por lluvias y tormentas en varias regiones del país.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso de alerta meteorológico de nivel amarillo por tormentas fuertes que regirá durante la tarde y la noche de este martes 20 de octubre, en lo que se espera que se convierta en un diluvio, con lluvias, ráfagas y posible caída de granizo.
La advertencia abarca sectores del centro y oeste del país, afectando áreas de Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Luis y La Pampa, donde se prevé un escenario de inestabilidad con abundantes precipitaciones, ráfagas de viento y probable caída de granizo.
Zonas en alerta por lluvias y tormentas fuertes
El informe del organismo técnico precisa que el fenómeno se concentrará principalmente durante la segunda mitad de la jornada en las siguientes jurisdicciones:
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Mendoza: Todo el territorio provincial, a excepción de la franja cordillerana.
Neuquén: La totalidad de la provincia, exceptuando el sector cordillerano.
Río Negro: Zonas del centro y oeste provincial.
San Luis: Sector oeste de la provincia.
La Pampa: Áreas del centro y oeste del territorio pampeano.
Diluvio: caída de agua, ráfagas y ocasional granizo
De acuerdo con el parte oficial difundido por el SMN, los núcleos de tormenta podrían ganar intensidad rápidamente durante la tarde. "El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas fuertes. Estas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas", detalla el parte meteorológico.
Asimismo, las estimaciones oficiales proyectan valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 mm, con probabilidad de que dichas marcas sean superadas de forma puntual en sectores delimitados.
Medidas de precaución recomendadas
Ante la vigencia del alerta de nivel amarillo —que implica capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas—, las autoridades de Defensa Civil sugieren:
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Evitar sacar la basura y retirar objetos que impidan el libre escurrimiento del agua.
Evitar actividades al aire libre y no buscar refugio cerca de árboles o postes de electricidad.
Prestar atención a la posible caída de granizo y resguardar vehículos en zonas cubiertas.
Mantenerse informado a través de las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional y las indicaciones locales.
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