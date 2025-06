Nicole Neumann contó secretos sobre su relación con Manu Urcera: ¿le incomoda la diferencia de edad?

Embed - Nicole Neumann y su historia de amor con Manu Urcera: "Al principio me parecía muy chiquito"

Tal es así que, entre risas, Neumann respondió: "Es así, él venía pidiendo mi teléfono, ya se lo había pedido a Pablo Ramírez porque a veces se hacía algún traje ahí y sabía que yo a veces vestía con ellos. Entonces venía como buscando mi contacto y finalmente llega a mi por la chica que nos hacía las manos". En ese sentido, explicó: "El marido de la manicura también corre con Manu, bueno, ahora no y no sé cómo estaban haciéndole ahí con Manu las manos y le dicen "no, porque ahora justo me voy a lo de Nicki" y él pregunta qué Nicole, entonces cuando le dicen él pide que le pasen mi teléfono o que a mi me pasen el de él".

"Entonces la manicura le dijo "bueno, pera, yo ahora le voy a hacer, le voy a preguntar si ella quiere y ahí ella nos hizo el nexo", continuó la modelo. Así, Legrand, nuevamente con la lengua floja le preguntó a Nicole si a ella le había gustado de entrada. "A mi me gustó, primero me lo mostró y dije que era un poco chico quizás y la verdad, ya con tres hijas no tenía ganas de perder el tiempo", afirmó tajante. En base a esto, aseguró: "A mi siempre me gustaron los hombres más grandes, nunca había estado con alguien más chico". Sin embargo, destacó que le dio una oportunidad y que, al conocerlo, era una persona muy madura porque enseguida se involucró con sus hijas sin asustarse comenzando así la historia de amor que hoy tiene de fruto a Cruz, su hijo menor.

La relación entre Pampita y Nicole Neumann

Durante su paso por la mesa de Mirtha Legrand, Neumann no solamente habló de su relación con Manu Urcera, sino que la conductora decidió hacerle una pregunta que todos quieren saber hace años: cómo es su relación con Pampita. "Me llevo bien y ahora, muchas veces hemos trabajado. Somos jurado juntas en "Los 8 Escalones"", afirmó y continuó: "Si, bien, es una relación de compañeras de trabajo. Nunca fuimos amigas, pero todo bien".

Embed - "¿Cómo te llevás con PAMPITA?": La pregunta "CRUEL" de Mirtha que DESCOLOCÓ a Nicole Neumann