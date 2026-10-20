Quién acompañó a Antonio Grimau en sus últimos días antes de su fallecimiento
Antonio Grimau permanecía hospitalizado debido a complicaciones respiratorias y su muerte fue confirmada durante la mañana del martes.
La muerte de Antonio Grimau generó una profunda tristeza en el ambiente artístico argentino. El actor falleció a los 82 años mientras permanecía internado en el Hospital Municipal de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer. Tras conocerse la noticia, Osvaldo Santoro, amigo y colega del artista, habló sobre su estado de salud y dio a conocer quién estuvo junto a él en sus últimos momentos.
Grimau había atravesado complicaciones de salud en los últimos años. En 2021, después de contraer coronavirus, desarrolló una neumonía bilateral que lo mantuvo hospitalizado durante casi dos meses. Durante ese período necesitó asistencia respiratoria y sufrió una recaída que obligó a una nueva internación.
En medio de las repercusiones por su fallecimiento, Santoro participó de una comunicación con el programa de Georgina Barbarossa, donde se refirió al deterioro que había experimentado su amigo. "La noticia era de alguna manera previsible por el deterioro, en este último tiempo, de Antonio", señaló al recordar los días previos a su partida.
El actor también contó que las personas cercanas a Grimau venían siguiendo con preocupación su evolución. "Desde anoche estamos con este tema. Era previsible el desenlace. Él estaba internado", agregó al explicar cómo habían recibido la noticia.
Quién acompañó a Antonio Grimau antes de su muerte
Uno de los detalles más conmovedores que compartió Santoro estuvo relacionado con la compañía que tuvo Grimau durante sus últimas horas. Según reveló, su hija Antonia permaneció a su lado mientras el actor atravesaba este delicado momento de salud.
"Estaba acompañado por su hija Antonia. Anoche me comuniqué con la hija y esta mañana", expresó el artista al recordar las conversaciones que mantuvo con la familia.
La revelación permitió conocer quién estuvo cerca de Grimau en la etapa final de su vida, en medio de la preocupación por su estado de salud.
Con una extensa trayectoria en televisión y teatro, Antonio Grimau construyó una carrera reconocida dentro del espectáculo argentino. Su fallecimiento, a los 82 años, provocó numerosas muestras de pesar entre colegas, amigos y seguidores que acompañaron su recorrido artístico.
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