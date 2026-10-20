La versatilidad de un grande: el día que Antonio Grimau sorprendió como 'Conejete' en ChaChaCha

Esa faceta insólita y brillante quedó registrada a mediados de la década de 1990, cuando el emblemático ciclo ChaChaCha, comandado por Alfredo Casero, irrumpió en la pantalla chica para revolucionar el humor surrealista. En un ecosistema donde reinaba la improvisación, el absurdo y la rotura de la cuarta pared, la presencia de una figura de la talla de Grimau parecía, en principio, un contraste absoluto. Pero el actor no solo aceptó la propuesta, sino que se calzó las orejas de conejo para darle vida a "Conejete", un personaje tan delirante como inolvidable.