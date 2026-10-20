La versatilidad de un grande: el día que Antonio Grimau sorprendió como 'Conejete' en ChaChaCha
El recuerdo de su inolvidable paso por el programa de Alfredo Casero revela la faceta más libre y disparatada del actor
La partida de Antonio Grimau a los 82 años dejó un vacío imponente en la escena artística nacional. La memoria colectiva lo ubica de inmediato en el pedestal de los grandes galanes de la televisión argentina, el actor dramático de porte elegante que supo conmover en tiras emblemáticas como Trampa para un soñador o consagrarse al componer a un Sandro adulto e impecable. Sin embargo, detrás de esa figura solemne y refinada habitaba un intérprete dúctil, dispuesto a romper su propio molde y entregarse al juego más desenfrenado.
Esa faceta insólita y brillante quedó registrada a mediados de la década de 1990, cuando el emblemático ciclo ChaChaCha, comandado por Alfredo Casero, irrumpió en la pantalla chica para revolucionar el humor surrealista. En un ecosistema donde reinaba la improvisación, el absurdo y la rotura de la cuarta pared, la presencia de una figura de la talla de Grimau parecía, en principio, un contraste absoluto. Pero el actor no solo aceptó la propuesta, sino que se calzó las orejas de conejo para darle vida a "Conejete", un personaje tan delirante como inolvidable.
El choque entre la distinción y el delirio
La participación de Grimau en el programa representó una verdadera lección de comedia. Lejos de cuidar su estampa de galán maduro o parodiarse con cautela, el actor se entregó por completo al código descontracturado que proponían Casero, Fabio Alberti y Diego Capusotto. Ver a una figura respetada del drama interactuar en escenas desopilantes vestido con un traje de conejo generó una irrupción cómica impactante por el propio peso de la contradicción.
Su composición de Conejete no buscaba la muesca fácil ni la caricatura burda. El verdadero hallazgo cómico radicaba en la seriedad profesional con la que Grimau encaraba el papel: pronunciaba las líneas más absurdas con la misma convicción y presencia escénica con la que abordaba un clásico en el Teatro San Martín. Esa capacidad para no tomarse ridículamente en serio a sí mismo terminó por ganarle la admiración de una generación joven que descubrió en él a un artista sin prejuicios.
Un legado guiado por el amor a la actuación
La anécdota de su paso por el humor de culto demuestra que la vocación de Antonio Grimau no entendía de etiquetas ni de encasillamientos rígidos. A lo largo de sus seis décadas de carrera, el actor demostró que el compromiso con el oficio residía en la entrega total a la propuesta del director y de sus compañeros, ya fuera bajo las luces del melodrama, la tensión del thriller o el desenfreno de la comedia absurda.
Hoy, mientras el público y el ambiente artístico lo despiden recordando sus grandes interpretaciones, el recuerdo de Conejete emerge como un entrañable testimonio de su libertad creativa. Un guiño cómplice de un actor enorme que no le tuvo miedo al ridículo y que entendió, mejor que nadie, que la actuación es, antes que nada, un espacio para jugar.
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