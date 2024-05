Ricardo Canaletti estalló contra Eduardo Belliboni: "Déjese de joder"

Ante esto, la conductora Carmen Barbieri pidió que Canaletti diera su punto de vista como abogado, pero este fue contundente: “No, a mí me hace mal. Para mí es un virus, me hace mal al corazón, este señor me da pericarditis, no quiero hablar”. Sin embargo, al escuchar sus palabras, el piquetero respondió: “A mí me da mucha lástima que alguien le rehúya al debate diciendo que yo le doy pericarditis". Este fue el puntapié inicial de un violento cruce verbal.

“El debate con usted no. No todas las opiniones son consideradas. La suya no es considerada. ¿Entendió?”, lanzó Canaletti a lo que Belliboni respondió: “Si no quiere discutir no ofenda. Entonces córrase, vaya al baño o a la cocina”. “Yo también lo puedo mandar a muchos lugares que seguramente ya conoce, porque está lleno de bosta... ¿Siempre lo mismo esto? Saquen del aire a un tipo que es...”, retrucó el periodista mientras el piquetero lo acusaba de haber votado al presidente Javier Milei.

“¡Usted es un virus para la sociedad!”, le dijo Canaletti. “Y usted es una bacteria, que es mucho peor”, respondió el referente del Polo Obrero. “Usted no tiene con qué discutir, es un maleducado, un tipo que repite siempre lo mismo, ¿de qué vive? Una y mil veces: ¿de qué vive? ¿Sabe qué? ¡Váyase al carajo!”.

“¿Por qué ponen a un tipo que no contribuye a la sociedad? No es nadie, es un junta pulgas que vive de los pobres. ¡Andá a laburar ahora! Bicho, animaña, todo eso sos. No existís. Tomatela. Estás acostumbrado a bancarte todo esto con cara de hipócrita”, gritó el periodista totalmente exaltado mientras el piquetero sugería que "llamen al SAME" en tono de burla.

"¡Sáquenlo del aire de una vez por todas!", exigió nuevamente Canaletti reiterando que el panel podía debatir sin la presencia de "un tipo que no aporta nada" y "jode al país y a la gente".

Acto seguido, Barbieri defendió a su invitado y le pidió al periodista que se calmara y la dejara seguir con la entrevista. La nota continuó con Belliboni ratificando el paro nacional de este jueves mientras que de fondo se escuchaban más gritos de Canaletti.

"Nos vemos cuando quieras y donde quieras. ¿Sabés quien dijo lo que hay que decir en estos casos? Segurola y Habana", lanzó el piquetero al final de la entrevista haciendo referencia a la frase de Diego Maradona mientras el periodista lo acusaba de "matón de esquina". "Hablamos y nos puteamos si querés, pero yo eso no, ¿te das cuenta lo que sos?".

Toda la pelea finalizó con Barbieri indignada y pidiendo a los gritos un corte: "Así no, así no".