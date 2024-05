Chau a la microbikini: el look "OnlyFans" de Luciana Milessi

A pesar de ser conocida por su predilección por las microbikinis, las prendas tendencia entre las famosas, en esta ocasión Luciana optó por sorprender a sus seguidores luciendo una enteriza de color negro en su cuenta de Instagram. Esta decisión inusual captó la atención de todos y generó un gran revuelo en las redes.

Para complementar su look, la joven eligió un maquillaje que realzaba sus rasgos, con sombras en tonos cálidos que resaltaban sus ojos, máscara de pestañas para una mirada impactante y un delineado preciso. Además, agregó un toque de elegancia con unos lentes de sol negros, con detalles en dorado que le dieron un aire sofisticado.

El posteo no tardó en acumular una gran cantidad de "Me gusta" y comentarios elogiosos por parte de sus seguidores, quienes no dudaron en halagar su estilo y buen gusto. Esta nueva faceta de Luciana demostró su versatilidad y capacidad para sorprender en cada publicación.

El book de fotos de Luciana Milessi en microbikini con los colores de la Selección Argentina

Luciana Milessi alcanzó la fama pública y se consolidó como una influyente figura en las redes sociales, especialmente en el ámbito de la moda, tras su destacada admiración por Julián Álvarez.

Recientemente, la joven tiktoker decidió compartir una serie de fotografías en ropa interior en su cuenta de Instagram, deslumbrando a sus 1,2 millones de seguidores con su valentía y audacia.