Ricardo Darín reflexionó sobre las agresiones en redes sociales: "La mala intención no me deja de..."
Durante su paso por "Otro día Perdido" con Diego Peretti, el actor habló de las críticas en redes sociales y diferenció de las buenas y malas intenciones.
En una jornada televisiva de alto impacto, Ricardo Darín y Diego Peretti se presentaron como las figuras principales en la emisión del martes de "Otro día perdido", conducido por Mario Pergolini a través de Eltrece. En el marco de la campaña promocional de "Lo dejamos acá", el largometraje de Netflix que los tiene como dupla protagónica, ambos artistas entablaron una profunda reflexión en torno al peso de los cuestionamientos negativos y las dinámicas que imponen los usuarios en las redes sociales.
A la hora de abordar la exposición pública, Peretti admitió que los comentarios malintencionados aún logran afectar su plano emocional: “Yo tengo una personalidad un poco vulnerable”. El intérprete argumentó que su dedicación profesional se centra de forma exclusiva en la gestación de personajes y la narrativa de historias, razón por la cual espera que los juicios de valor se limiten a ese terreno.
Frente a la intervención del conductor sobre el impacto que provocan esas reacciones, el actor ratificó esa sensibilidad y marcó una clara distancia con respecto a quienes ejercen la comunicación de manera constante y lidian cotidianamente con los debates en los medios.
Ricardo Darín reflexionó sobre las agresiones en redes sociales
Por su lado, Ricardo Darín manifestó una perspectiva diferente al sostener que los señalamientos forman parte habitual de la carrera actoral, defendiendo el derecho de la audiencia a volcar sus apreciaciones. No obstante, se mostró perplejo ante los ataques premeditados: “Cuando olfateás que detrás del poncho está el cuchillo escondido, eso la verdad que no me termina nunca de entrar en la cabeza”.
En esa misma línea, el protagonista profundizó sobre el desgaste que implica la hostilidad intencional: “Porque hay que ponerle mucha energía a eso. Hay que superar filtros y filtros propios y ajenos para llegar a ser la maldad que tenés planeada”.
Asimismo, remarcó que ese tipo de conductas nunca dejan de asombrarlo: “La mala intención no me deja de sorprender nunca”.
Seguidamente, separó esos episodios de las devoluciones profesionales al expresar: “Después, las críticas son inherentes a lo que es nuestro oficio. Eso está bien. Cada uno, además, tiene el derecho de decir lo que le parece”.
El intercambio viró luego hacia la concepción del estrellato. Ante el planteo de Pergolini sobre cómo la fascinación del público trasciende el trabajo artístico para indagar en la intimidad, la vestimenta o la dinámica familiar, Darín marcó un punto clave entre la mirada ajena y la vivencia personal: “Podés ser interpretado como una estrella desde afuera y otra cosa es vivir como una estrella”. Para concluir su idea, sentenció: “Porque yo creo que las estrellas son las que viven como estrellas”.
Complementariamente, el presentador reflexionó sobre la transformación que sufrieron las celebridades internacionales con las plataformas digitales, pasando del distanciamiento tradicional de las figuras de Hollywood a la exposición de su cotidianeidad.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario