Ricardo Darín reflexionó sobre las agresiones en redes sociales: "La mala intención no me deja de..."

Asimismo, remarcó que ese tipo de conductas nunca dejan de asombrarlo: “La mala intención no me deja de sorprender nunca”.

Seguidamente, separó esos episodios de las devoluciones profesionales al expresar: “Después, las críticas son inherentes a lo que es nuestro oficio. Eso está bien. Cada uno, además, tiene el derecho de decir lo que le parece”.

El intercambio viró luego hacia la concepción del estrellato. Ante el planteo de Pergolini sobre cómo la fascinación del público trasciende el trabajo artístico para indagar en la intimidad, la vestimenta o la dinámica familiar, Darín marcó un punto clave entre la mirada ajena y la vivencia personal: “Podés ser interpretado como una estrella desde afuera y otra cosa es vivir como una estrella”. Para concluir su idea, sentenció: “Porque yo creo que las estrellas son las que viven como estrellas”.

Complementariamente, el presentador reflexionó sobre la transformación que sufrieron las celebridades internacionales con las plataformas digitales, pasando del distanciamiento tradicional de las figuras de Hollywood a la exposición de su cotidianeidad.