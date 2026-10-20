Susana Giménez expresó su tristeza por la muerte de Antonio Grimau: "Qué horrible enterarme..."

"La convocatoria fue una sorpresa y fue muy grata. Pasaron siete años de que hicimos la obra en el Lola Membrives, aunque pareciera mucho menos. Fue una sensación rara volver después de tanto tiempo y confieso que me costó un poco retomar el texto", contó en ese entonces.

Además, se había referido al vínculo profesional que había construido con Susana a lo largo de los años y a la confianza que existía entre ambos sobre el escenario.

"Si volvemos a trabajar juntos es porque la dupla funciona. Y si ella me propuso es porque se siente cómoda conmigo. Se dio una química muy especial y le estoy muy agradecido. Los dos nos sentimos a gusto y esto viene de hace años ya que fui convocado innumerables veces para participar de sus sketches en la tele", agregó en aquel momento.

De qué murió Antonio Grimau

Antonio Grimau murió este martes 20 de octubre, a los 82 años. La noticia fue comunicada por la Asociación Argentina de Actores y Multiteatro, que lo despidieron públicamente y destacaron el recorrido artístico que construyó a lo largo de su carrera.

Desde la Asociación Argentina de Actores expresaron: "Despedimos al actor Antonio Grimau. A través de su trabajo en los escenarios y las pantallas, construyó una sólida trayectoria que forma parte de la historia del espectáculo argentino. Abrazamos a sus seres queridos en este momento de dolor".

Por su parte, Carlos Rottemberg también compartió un mensaje desde Multiteatro para recordar al intérprete y su aporte al mundo artístico.

"Con dolor despedimos desde esta Casa Teatral al querido Antonio Grimau, uno de aquellos protagonistas inolvidables de nuestra televisión que supo trascender al buen teatro. Con la partida de Antonio se va una excelente persona, un gran compañero y un actor de raza", señalaron.

El actor permanecía internado desde el jueves 15 de octubre en el Hospital María Ferrer, especializado en enfermedades respiratorias. Grimau padecía una enfermedad pulmonar intersticial difusa (EPID), una afección que compromete el tejido pulmonar y puede ocasionar dificultades para respirar.

En las últimas semanas, según trascendió, el artista utilizaba un concentrador de oxígeno debido a sus problemas respiratorios. Sin embargo, hasta el momento no se había confirmado oficialmente si la enfermedad fue la causa directa de su fallecimiento.