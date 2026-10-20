Susana Giménez expresó su tristeza por la muerte de Antonio Grimau: "Qué horrible enterarme..."
La conductora despidió al actor con un emotivo mensaje y recordó su trabajo compartido en la obra teatral “Piel de Judas” con un video de su despedida.
Susana Giménez manifestó su tristeza tras conocerse la muerte de Antonio Grimau y le dedicó unas sentidas palabras a través de las redes sociales. La conductora eligió recordar al actor con un video de Piel de Judas, la obra teatral que compartieron años atrás, y un mensaje en el que destacó tanto su talento como su calidad humana.
Desde sus historias de Instagram, la diva publicó las imágenes del saludo final de la puesta teatral y expresó su conmoción por la noticia. "Mi querido Antonio, qué horrible enterarme de tu partida esta mañana".
En la misma publicación, Susana hizo hincapié en las cualidades profesionales y personales de su compañero. "Te recordaré siempre como un actor brillante, superprofesional, jamás un problema, siempre una sonrisa cariñosa", escribió.
Finalmente, la conductora cerró su despedida con palabras de afecto hacia el artista: "Te vamos a extrañar, querido amigo. Descansa en paz".
El recuerdo de Antonio Grimau sobre su experiencia en Piel de Judas
En 2022, Antonio Grimau había hablado sobre su regreso a Piel de Judas durante una entrevista con Daniel Gómez Rinaldi en el ciclo Detrás de escena, que se emitía por AM540. En aquella oportunidad, el actor recordó cómo recibió la propuesta y las sensaciones que le generó volver a interpretar la obra.
"La convocatoria fue una sorpresa y fue muy grata. Pasaron siete años de que hicimos la obra en el Lola Membrives, aunque pareciera mucho menos. Fue una sensación rara volver después de tanto tiempo y confieso que me costó un poco retomar el texto", contó en ese entonces.
Además, se había referido al vínculo profesional que había construido con Susana a lo largo de los años y a la confianza que existía entre ambos sobre el escenario.
"Si volvemos a trabajar juntos es porque la dupla funciona. Y si ella me propuso es porque se siente cómoda conmigo. Se dio una química muy especial y le estoy muy agradecido. Los dos nos sentimos a gusto y esto viene de hace años ya que fui convocado innumerables veces para participar de sus sketches en la tele", agregó en aquel momento.
De qué murió Antonio Grimau
Antonio Grimau murió este martes 20 de octubre, a los 82 años. La noticia fue comunicada por la Asociación Argentina de Actores y Multiteatro, que lo despidieron públicamente y destacaron el recorrido artístico que construyó a lo largo de su carrera.
Desde la Asociación Argentina de Actores expresaron: "Despedimos al actor Antonio Grimau. A través de su trabajo en los escenarios y las pantallas, construyó una sólida trayectoria que forma parte de la historia del espectáculo argentino. Abrazamos a sus seres queridos en este momento de dolor".
Por su parte, Carlos Rottemberg también compartió un mensaje desde Multiteatro para recordar al intérprete y su aporte al mundo artístico.
"Con dolor despedimos desde esta Casa Teatral al querido Antonio Grimau, uno de aquellos protagonistas inolvidables de nuestra televisión que supo trascender al buen teatro. Con la partida de Antonio se va una excelente persona, un gran compañero y un actor de raza", señalaron.
El actor permanecía internado desde el jueves 15 de octubre en el Hospital María Ferrer, especializado en enfermedades respiratorias. Grimau padecía una enfermedad pulmonar intersticial difusa (EPID), una afección que compromete el tejido pulmonar y puede ocasionar dificultades para respirar.
En las últimas semanas, según trascendió, el artista utilizaba un concentrador de oxígeno debido a sus problemas respiratorios. Sin embargo, hasta el momento no se había confirmado oficialmente si la enfermedad fue la causa directa de su fallecimiento.
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