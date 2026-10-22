Tini Stoessel volvió a los escenarios y sentenció quiénes hoy son su "familia"
La cantante retomó su gira Futttura en Venezuela tras la cancelación de su show en Miami y se emocionó frente a sus fanáticos.
Tini Stoessel volvió a los escenarios y protagonizó un momento cargado de emoción. Durante su presentación en Venezuela, la cantante habló sobre las personas que considera su familia y pronunció una frase que no pasó inadvertida, en medio de las versiones sobre el distanciamiento que mantiene con sus padres y su hermano.
“Mi equipo es mi familia, ustedes son mi familia y Rodrigo (De Paul) es mi familia. Son mi familia”, expresó la artista durante su show de Futttura. El mensaje despertó una fuerte repercusión en las redes sociales, especialmente por la mención a su pareja y el contexto personal que atraviesa.
El mensaje de Tini Stoessel en medio del conflicto familiar
La declaración se produjo durante su presentación del miércoles 21 de octubre en Venezuela, donde la cantante retomó su gira internacional después de la cancelación del recital que tenía previsto en Miami. Visiblemente emocionada por el recibimiento del público, Tini también agradeció el cariño de sus seguidores. “Los amo. Gracias por hacerme sentir tanto amor, tan profundo”, manifestó ante la ovación de los presentes.
En otro tramo del espectáculo, la artista hizo referencia a los inconvenientes que atravesó durante los últimos días y no pudo contener las lágrimas. “Me hace feliz estar acá. Pasaron varias cosas alrededor de lo que fue Futttura”, reconoció.
Aunque no mencionó directamente a sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, ni a su hermano Francisco, sus palabras cobraron especial relevancia por las versiones sobre el distanciamiento familiar. Sin embargo, Tini no aclaró si su mensaje estaba dirigido a ellos.
Tini Stoessel volvió a cantar tras la cancelación de su show en Miami
El regreso a los escenarios llegó después de la suspensión del recital que la artista debía ofrecer el domingo 18 de octubre en el Kaseya Center de Miami, Estados Unidos. Tras lo ocurrido, Tini explicó que no estaban dadas las condiciones técnicas y de seguridad necesarias para realizar el espectáculo. Entre los inconvenientes mencionó demoras en la entrega del recinto y problemas con el montaje, el sonido, la iluminación y los sistemas de video y comunicación.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario