Tini Stoessel volvió a los escenarios y sentenció quiénes hoy son su "familia"

Tini Stoessel volvió a cantar tras la cancelación de su show en Miami

El regreso a los escenarios llegó después de la suspensión del recital que la artista debía ofrecer el domingo 18 de octubre en el Kaseya Center de Miami, Estados Unidos. Tras lo ocurrido, Tini explicó que no estaban dadas las condiciones técnicas y de seguridad necesarias para realizar el espectáculo. Entre los inconvenientes mencionó demoras en la entrega del recinto y problemas con el montaje, el sonido, la iluminación y los sistemas de video y comunicación.