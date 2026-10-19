Rompió el silencio el hermano de Tini Stoessel en plena disputa familiar: "Mi papá está bien"

Tini Stoessel

A través de sus redes sociales, la intérprete compartió una sentida carta detallando las verdaderas razones de la intempestiva suspensión. Según relató con mucha impotencia, el escenario fue entregado con horas de retraso por parte del lugar y gran parte del montaje técnico se encontraba completamente incompleto.

Además, denunció que los sistemas fundamentales de sonido, iluminación, video y comunicación no estaban operativos. A pesar de que su equipo de músicos y bailarines estaba listo para salir a escena, la falta de pruebas indispensables de seguridad, como las de los vuelos escénicos, obligó a tomar la drástica decisión de no realizar la presentación. "Hay cosas que pueden adaptarse en un show, pero la seguridad y el respeto por el público no son negociables", sentenció la artista.