Rompió el silencio el hermano de Tini Stoessel en plena disputa familiar: "Mi papá está bien"
Fran Stoessel fue abordado por el móvil de DDM (América) y prefirió no hablar del conflicto de su familia, aunque sí se pronunció sobre la salud de Alejandro.
En medio del revuelo mediático y la tensión que salpica al entorno de Tini Stoessel, su hermano Francisco se pronunció por primera vez ante las cámaras. Sin embargo, optó por la cautela y prefirió mantener al margen del ojo público los detalles de la disputa que atraviesa a su familia.
El joven fue abordado en la vía pública por un cronista del ciclo DDM (América TV) mientras se dirigía a su rutina diaria en el gimnasio. Frente al pedido de declaraciones, Fran dejó en claro su incomodidad respecto al tratamiento mediático del conflicto y se limitó a dar una respuesta breve pero contundente sobre su estado actual: "Yo estoy bien".
Pese al insistente intento de la prensa por obtener definiciones sobre la grieta familiar, el hermano de la cantante esquivó dar explicaciones sobre la interna y optó por mantener la reserva, marcando una postura de distancia frente al tratamiento público del tema.
Qué dijo Francisco Stoessel sobre la salud de su papá Alejandro
Consultado posteriormente sobre el estado de salud de su padre, Alejandro Stoessel, el joven llevó calma con una respuesta categórica: "Mi viejo de salud está bien". No obstante, el joven insistió con que no le gusta "hablar de estas cosas" y pidió que le permitieran ingresar al gimnasio tranquilo.
Comunicado de Tini Stoessel tras la suspensión de su show en Miami: "Me duele profundamente"
Tini Stoessel debió cancelar abruptamente su esperado concierto en los Estados Unidos minutos antes del horario previsto. El evento, programado para este domingo por la noche en el estadio Kaseya Center de Miami, fue suspendido dejando a miles de fanáticos totalmente desconcertados en los principales accesos al recinto.
A través de sus redes sociales, la intérprete compartió una sentida carta detallando las verdaderas razones de la intempestiva suspensión. Según relató con mucha impotencia, el escenario fue entregado con horas de retraso por parte del lugar y gran parte del montaje técnico se encontraba completamente incompleto.
Además, denunció que los sistemas fundamentales de sonido, iluminación, video y comunicación no estaban operativos. A pesar de que su equipo de músicos y bailarines estaba listo para salir a escena, la falta de pruebas indispensables de seguridad, como las de los vuelos escénicos, obligó a tomar la drástica decisión de no realizar la presentación. "Hay cosas que pueden adaptarse en un show, pero la seguridad y el respeto por el público no son negociables", sentenció la artista.
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