U2 vuelve a la Argentina: cuándo toca en River y cómo comprar las entradas
La banda liderada por Bono confirmó dos recitales en Buenos Aires para marzo de 2027. Beck será el artista invitado y ya se conocen las fechas de venta de entradas.
U2 confirmó su regreso a la Argentina con dos recitales en el estadio Monumental de River Plate, previstos para el 23 y el 25 de marzo de 2027. La banda irlandesa volverá a encontrarse con el público local después de casi diez años, en el marco de una nueva gira internacional que tendrá a Beck como artista invitado. El anuncio renueva la expectativa de los seguidores argentinos de Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr., responsables de una de las trayectorias más influyentes del rock internacional.
La vuelta se producirá luego de su última visita al país, en octubre de 2017, cuando el grupo llegó con el tour que celebró los 30 años de The Joshua Tree, el álbum que incluye clásicos como "With or Without You" y "Where the Streets Have No Name". Aquellos conciertos marcaron el último paso de U2 por la Argentina y dejaron una larga espera que finalmente llegará a su fin en marzo del próximo año.
Cuándo salen a la venta las entradas para U2 en River
Los fanáticos podrán adquirir sus localidades a través de All Access. La venta general está prevista para el jueves 22 de octubre de 2026, desde las 10, mientras que habrá una preventa exclusiva para suscriptores de U2.com a partir del lunes 19 de octubre. Para acceder a esta instancia anticipada, los usuarios deberán cumplir con las condiciones establecidas por la banda y contar con el código correspondiente.
Por el momento, los precios de las entradas y el detalle completo de las ubicaciones no fueron confirmados en la información disponible. Se recomienda consultar los canales oficiales de venta para conocer los valores, las condiciones de compra y cualquier novedad vinculada con los dos espectáculos en el Monumental.
El nuevo disco de U2 que llegará antes de los recitales
El regreso a Buenos Aires coincidirá con una nueva etapa musical del grupo. U2 prepara el lanzamiento de Carnaval De Luz, su próximo álbum de estudio, anunciado para el 13 de noviembre de 2026. El material marcará el regreso discográfico de la banda con canciones nuevas y alimentará las expectativas sobre el repertorio que podría presentar durante su gira internacional.
Aunque todavía no se difundió una lista oficial de temas para los conciertos argentinos, los dos shows de River representan una oportunidad para que el público vuelva a escuchar en vivo algunos de los grandes clásicos de la banda, además de conocer el material de su nueva producción. Con dos fechas confirmadas y Beck como invitado especial, U2 volverá a Buenos Aires en marzo de 2027 para protagonizar uno de los acontecimientos musicales más esperados del año.
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