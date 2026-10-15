U2 vuelve a la Argentina: cuándo toca en River y cómo comprar las entradas

U2 confirmó su regreso a la Argentina con dos recitales en el estadio Monumental de River Plate, previstos para el 23 y el 25 de marzo de 2027. La banda irlandesa volverá a encontrarse con el público local después de casi diez años, en el marco de una nueva gira internacional que tendrá a Beck como artista invitado. El anuncio renueva la expectativa de los seguidores argentinos de Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr., responsables de una de las trayectorias más influyentes del rock internacional.