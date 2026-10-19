Aumento de la VTV en Provincia de Buenos Aires: cuál es el valor actual de la tarifa básica

Sin embargo, el aumento debía regir desde el 16 de julio, pero las partes acordaron postergarlo por 90 días “a los efectos de evitar un impacto negativo en los usuarios ante la situación de ajuste general por el que transita la economía del país y, en particular, la Provincia”. Ese acuerdo se firmó el 30 de junio entre la Dirección Provincial de VTV y las concesionarias.

Como la suspensión vencía el 14 de octubre, el Ministerio dispuso ahora la aplicación efectiva de la nueva tarifa desde el día siguiente.

En la provincia de Buenos Aires, la Verificación Técnica Vehicular tiene distintos precios según el tipo de rodado.

En este sentido, los costos se dividen en las categorías de “Vehículos”, “Motovehículos”, y “Remolques, Semiremolques y Acoplados”.

Cuánto sale cada categoría de la VTV

Vehículos:

Vehículos de hasta 2.500 kg: $ 97.057,65

Vehículos de más de 2.500 kg: $ 174.703,77

Motovehículos:

Motovehículos de más de 50cc y hasta 200cc: $ 38.823,03

Motovehículos de más de 200cc y hasta 600cc: $ 58.234,59

Motovehículos de más de 600 cc: $ 77.646,12

Remolques, Semiremolques y Acoplados: