Aumento de la VTV en Provincia de Buenos Aires: cuál es el valor actual de la tarifa básica
La inspección revisa exhaustivamente la carrocería y existen roturas o modificaciones en los paragolpes son consideradas un defecto grave.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires contempla exenciones y bonificaciones que varían según el tipo de usuario o vehículo.
Las personas con discapacidad pueden acceder a la exención total del pago. Por su parte, los jubilados y pensionados que cumplan con los requisitos establecidos tienen derecho a un descuento del 50% sobre el valor de la verificación.
Ese mismo porcentaje de bonificación alcanza también a los vehículos de más de 20 años de antigüedad y a las unidades destinadas a taxis, remises o transporte escolar.
Aumenta la VTV en la provincia de Buenos Aires
Según los considerandos, el pliego de la licitación establece que la tarifa básica equivale al 7% del salario básico del operario “categoría 1” del convenio colectivo firmado entre las concesionarias y el sindicato SMATA, y que debe actualizarse cada seis meses según la variación de ese salario.
En ese marco, las empresas concesionarias, nucleadas en la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (CAVEA), pidieron la nueva tarifa en función del acuerdo paritario SMATA-CAVEA para el período abril-junio de 2026, que fijó el salario básico de esa categoría en $1.630.085,67.
Sin embargo, el aumento debía regir desde el 16 de julio, pero las partes acordaron postergarlo por 90 días “a los efectos de evitar un impacto negativo en los usuarios ante la situación de ajuste general por el que transita la economía del país y, en particular, la Provincia”. Ese acuerdo se firmó el 30 de junio entre la Dirección Provincial de VTV y las concesionarias.
Como la suspensión vencía el 14 de octubre, el Ministerio dispuso ahora la aplicación efectiva de la nueva tarifa desde el día siguiente.
En la provincia de Buenos Aires, la Verificación Técnica Vehicular tiene distintos precios según el tipo de rodado.
En este sentido, los costos se dividen en las categorías de “Vehículos”, “Motovehículos”, y “Remolques, Semiremolques y Acoplados”.
Cuánto sale cada categoría de la VTV
Vehículos:
- Vehículos de hasta 2.500 kg: $ 97.057,65
- Vehículos de más de 2.500 kg: $ 174.703,77
Motovehículos:
- Motovehículos de más de 50cc y hasta 200cc: $ 38.823,03
- Motovehículos de más de 200cc y hasta 600cc: $ 58.234,59
- Motovehículos de más de 600 cc: $ 77.646,12
Remolques, Semiremolques y Acoplados:
- Remolques, Semiremolques y Acoplados de hasta 2500 kg: $ 58.234,59
- Remolques, Semiremolques y Acoplados de más de 2500 kg: $87.351,89
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