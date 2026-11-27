Postales del sur: el rincón con lagos cristalinos y cumbres nevadas que enamora a los viajeros
Con sus tradicionales construcciones de madera y una arquitectura de inspiración europea, este destino sorprende por sus paisajes y su particular estilo.
El turismo en Argentina tiene destinos que parecen sacados de una postal de los Alpes suizos, como este rincón de la Patagonia que combina montañas, lagos de aguas cristalinas y bosques andinos con construcciones de madera y piedra.
Se trata de Villa La Angostura, una localidad neuquina que conquista a los visitantes durante las cuatro estaciones. En invierno, la nieve transforma sus paisajes y atrae a los amantes de los deportes de montaña; en primavera y verano, sus senderos, playas y cascadas invitan a descubrir la naturaleza.
Qué se puede hacer en Villa La Angostura
Villa La Angostura ofrece numerosas actividades para disfrutar de sus paisajes y atractivos naturales durante todo el año. Desde paseos por bosques centenarios hasta deportes acuáticos y propuestas de aventura, hay opciones para todos los gustos:
- Bosque de Arrayanes: ubicado dentro del Parque Nacional Los Arrayanes, alberga árboles de más de 650 años. Su sendero de aproximadamente 12 kilómetros se puede recorrer a pie o en bicicleta, aunque también es posible llegar en embarcación por el lago Nahuel Huapi.
- Trekking y aventura: la zona cuenta con circuitos de la Huella Andina, cabalgatas, ciclismo de montaña y avistamiento de aves. También se pueden visitar las cascadas Inacayal, Río Bonito, Dorada y Santa Ana.
- Deportes acuáticos: los lagos Nahuel Huapi y Correntoso permiten practicar kayak, canotaje y windsurf. También tienen playas para descansar, algunas con arenas de origen volcánico.
- Pesca deportiva: los ríos y lagos de la región atraen a los aficionados por la presencia de truchas arcoíris y marrones. La desembocadura del río Correntoso es uno de los sectores más elegidos.
- Cerro Bayo: durante el invierno, su centro de esquí ofrece más de 20 pistas, 12 medios de elevación y 200 hectáreas para practicar esquí y snowboard.
- Ruta de los Siete Lagos: conecta Villa La Angostura con San Martín de los Andes a través de un recorrido rodeado de bosques, montañas y espejos de agua.
- Camino Pionero: permite conocer la historia local mediante construcciones emblemáticas como el Boliche Viejo, la hostería Santa María, la iglesia Nuestra Señora de la Asunción, El Messidor y el histórico hotel Correntoso.
Dónde queda y cómo llegar a Villa La Angostura
Villa La Angostura se encuentra en el sur de Neuquén, en la Patagonia Andina, a orillas del lago Nahuel Huapi. Está ubicada a unos 83 kilómetros de San Carlos de Bariloche y a 110 kilómetros de San Martín de los Andes, conectada por la Ruta de los Siete Lagos.
Desde Buenos Aires, se puede llegar en auto tras recorrer aproximadamente 1.624 kilómetros o volar hasta Bariloche y continuar los 83 kilómetros restantes por tierra. También hay servicios de colectivos de larga distancia y conexiones desde Neuquén capital, a través de las rutas nacionales 22, 237 y 40.
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