Beneficios con Cuenta DNI en octubre: hasta 40% de ahorro en supermercados, comercios y farmacias
La billetera virtual del Banco Provincia renovó sus promociones para este mes, con reintegros en ferias, gastronomía y otros rubros. Los días, topes y medios de pago varían según cada promoción.
Cuenta DNI renovó sus promociones para octubre de 2026 y ofrece descuentos de hasta 40% en distintos rubros. La billetera virtual del Banco Provincia mantiene beneficios para compras en ferias, comercios de cercanía, supermercados, gastronomía, farmacias, librerías y otros establecimientos adheridos.
Las condiciones cambian según el rubro: algunas promociones tienen descuentos durante toda la semana, mientras que otras se concentran en determinados días.
Todos los descuentos disponibles
El descuento más alto de octubre es del 40% y está disponible en dos tipos de establecimientos. Por un lado, alcanza a las ferias y mercados bonaerenses, con beneficio todos los días. El reintegro tiene un tope de $6.000 por semana y por persona, que se alcanza con compras de $15.000.
La misma promoción se aplica a universidades, eventos, entidades educativas y clubes. En este caso, también rige todos los días y permite obtener hasta $6.000 de reintegro semanal por persona con consumos de $15.000.
Comercios de cercanía y marcas seleccionadas
Los comercios de cercanía ofrecen un descuento del 20% de lunes a viernes. El tope de reintegro es de $6.000 semanales por persona y se alcanza realizando consumos por $30.000.
Los comercios de cercanía ofrecen un 20% de descuento de lunes a viernes.
En las marcas seleccionadas, el descuento asciende al 30% todos los días. En este caso, el límite es mensual: cada persona puede obtener hasta $15.000 de reintegro, que se alcanza con compras de $50.000.
Descuentos de Cuenta DNI durante el fin de semana
La aplicación también tiene beneficios específicos para los sábados y domingos. En gastronomía, el descuento es del 25% los sábados y domingos, con un reintegro máximo de $8.000 por semana y por persona. Para alcanzar ese tope es necesario realizar consumos por $32.000.
Los pet shops cuentan con una promoción del 30% los sábados, con un tope de $8.000 semanales por persona. El máximo se alcanza con compras de aproximadamente $26.650.
Mostaza: descuentos de hasta 30%
La cadena Mostaza tiene una promoción especial los jueves y viernes, con dos alternativas de pago. Si se paga con dinero en cuenta, el descuento es del 25%, con un tope de reintegro de $8.000 por semana.
En cambio, quienes abonen con tarjeta de crédito emitida por Banco Provincia mediante NFC pueden acceder a un descuento del 30%, con un tope de $15.000 semanales.
Nueva promoción en supermercados: Chango Más y Día
Una de las novedades de octubre aparece en el rubro supermercados. Cuenta DNI ofrece un 20% de descuento sin tope de reintegro en Chango Más y Día.
Para acceder a esta promoción es necesario pagar con tarjeta de crédito emitida por Banco Provincia mediante NFC. El beneficio se suma a la promoción general para supermercados, que contempla hasta 20% de descuento en más de 15 cadenas de la provincia de Buenos Aires, según las condiciones de cada comercio.
Librerías y farmacias: 10% de descuento
También hay promociones para otros gastos habituales. Las librerías de texto ofrecen un 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.
En el caso de las farmacias y perfumerías, el beneficio es también del 10%, pero está disponible los miércoles y jueves.
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