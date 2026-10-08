Beneficios con Cuenta DNI en octubre: hasta 40% de ahorro en supermercados, comercios y farmacias

Los comercios de cercanía ofrecen un 20% de descuento de lunes a viernes.

En las marcas seleccionadas, el descuento asciende al 30% todos los días. En este caso, el límite es mensual: cada persona puede obtener hasta $15.000 de reintegro, que se alcanza con compras de $50.000.

Descuentos de Cuenta DNI durante el fin de semana

La aplicación también tiene beneficios específicos para los sábados y domingos. En gastronomía, el descuento es del 25% los sábados y domingos, con un reintegro máximo de $8.000 por semana y por persona. Para alcanzar ese tope es necesario realizar consumos por $32.000.

Los pet shops cuentan con una promoción del 30% los sábados, con un tope de $8.000 semanales por persona. El máximo se alcanza con compras de aproximadamente $26.650.

Mostaza: descuentos de hasta 30%

La cadena Mostaza tiene una promoción especial los jueves y viernes, con dos alternativas de pago. Si se paga con dinero en cuenta, el descuento es del 25%, con un tope de reintegro de $8.000 por semana.

En cambio, quienes abonen con tarjeta de crédito emitida por Banco Provincia mediante NFC pueden acceder a un descuento del 30%, con un tope de $15.000 semanales.

Nueva promoción en supermercados: Chango Más y Día

Una de las novedades de octubre aparece en el rubro supermercados. Cuenta DNI ofrece un 20% de descuento sin tope de reintegro en Chango Más y Día.

Para acceder a esta promoción es necesario pagar con tarjeta de crédito emitida por Banco Provincia mediante NFC. El beneficio se suma a la promoción general para supermercados, que contempla hasta 20% de descuento en más de 15 cadenas de la provincia de Buenos Aires, según las condiciones de cada comercio.

Librerías y farmacias: 10% de descuento

También hay promociones para otros gastos habituales. Las librerías de texto ofrecen un 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

En el caso de las farmacias y perfumerías, el beneficio es también del 10%, pero está disponible los miércoles y jueves.