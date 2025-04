Día Nacional del Malbec: ferias, catas y promociones este 17 de abril

Ferias, catas y promociones este 17 de abril

CASA SEIS

El próximo jueves 17 de abril, Casa Seis celebra el Día del Malbec con dos degustaciones especiales que ponen en valor distintas formas de interpretar esta uva insignia. Por un lado, “Cien por ciento Malbec” ofrece un recorrido por etiquetas que expresan el varietal en estado puro. Por el otro, “Malbec como protagonista” destaca mezclas donde el Malbec lidera, acompañado por cepas como Pinot Noir, Criollas o Merlot. Cada experiencia incluye cuatro copas y cuesta $16 000 por persona. Al mando de la carta está la sommelier Florencia Turdera, quien curó una selección que busca reflejar la diversidad del país, dando espacio a bodegas pequeñas y muchas veces desconocidas. Los vinos se pueden combinar con los platitos del menú, como la ricota quemada con chutney y almendras, el pan naam con miel especiada o las zanahorias confitadas, pensados para realzar cada copa.

Dirección: Guevara 495, Chacarita.

Instagram: @casaseisba

ENERO

El jueves 17 de abril, desde las 20 h, Enero, el espacio de la costanera que fusiona elegancia y naturaleza, prepara un menú exclusivo de pasos para celebrar el Día del Malbec con una experiencia completa que incluye cepas elegidas de la bodega Ribera del Cuarzo. Esta cena especial incluye una entrada (sopa de cebolla y trufa acompañada de focaccia gratinada, con copa de Araucana Río de los Ciervos Rosé Malbec), un principal(pappardelle relleno de queso de cabra y ragú de portobellos con copa de Ribera del Cuarzo Clásico Malbec) y postre (torta Capri de pistacho tibia y crema con una copa de lemoncello), por un valor de $65 000. Quienes elijan disfrutar de la carta habitual de la casa pueden encontrarán vinos a precios especiales, como Araucana Malbec ($50 000 por botella y $12 000 por copa), Ribera del Cuarzo Clásico Malbec ($45 000 por botella y $11 000 por copa) y Araucano Río de los Ciervos Rose de Malbec ($40 000 por botella y $10 000 por copa). Se puede reservar a través de meitre.

Dirección: Av. Rafael Obligado 7180, Costanera.

Instagram: @enerocostanera

PASILLITO

Para celebrar el Día del Malbec, Pasillito contará con propuestas especiales para festejar. Con una cava que reúne etiquetas especialmente curadas, este próximo 17 de abril ofrecerán más de diez Malbec por copa, un 2x1 en botellas seleccionadas y, además, una tapa especial por el día para maridar. Variedades como Tetris - Laureano Gómez 2024, Penedo Borges 2022, Punta de Flechas 2022 y Carrascal - Weinert 2022, son ideales para pedir con las croquetas de Patagonzola o los chips de papa con boquerones que destacan en la carta del lugar. Pasillito evoca el espíritu de los típicos bares españoles con una esencia propia en un ambiente que invita al encuentro.

Direccion: Gorriti 4391, Palermo.

Instagram: @pasillitobar

BRUCE GRILL STATION

Fuera de CABA, este jueves 17 de abril la celebración por el Día del Malbec será en el bar-restaurant Bruce Grill Station, que ofrecerá con la compra de un vino, una segunda botella de regalo de bodegas elegidas. En carta proponen 12 etiquetas de malbec, con destacados como Alma Negra, Luigi Bosca, La Linda y Escorihuela Gascón. Para acompañar, el menú hace foco en platos de impronta norteamericana, con especialidades como carnes ahumadas al quebracho colorado, las cotizadas ribs de cerdo a las brasas y burgers smash. El local es muy amplio, tiene un gran salón que recuerda al Lejano Oeste y también cuenta con mesitas en la vereda.

Direcciones: Martin Fierro 3246, Parque Leloir y Mayor Irusta 2921, Bella Vista.

Instagram: @bruce_grillstation

MALCRIADO

Malcriado, el restaurante y wine bar con sedes en Parque Leloir y Tortuguitas, se ha consagrado como un lugar ideal para los amantes del vino. Con una variada selección de etiquetas nacionales e internacionales, ofrece la posibilidad de disfrutar vinos por copa o botella, servidos mediante un innovador sistema self-service que garantiza la temperatura y calidad de cada variedad. El próximo 17 de abril, este lugar celebrará el Día del Malbec con una promoción especial: por la compra de cualquier botella de vino de su carta, los clientes recibirán de regalo una botella de Escorihuela Gascón Malbec para saborear en casa. Su ambiente acogedor, que incluye un salón elegante, una terraza al aire libre y un deck amaderado, crea el espacio adecuado para compartir momentos con amigos y seres queridos.

Direcciones: Martín Fierro 3290, Parque Leloir y Ramal Pilar Km 36.5 (Shopping TOM), Tortuguitas.

Instagram: @malcriado_fuegosyvinos

HIERRO

Con locales en Palermo, Nordelta y Málaga (España), Hierro invita a sus comensales a disfrutar de un almuerzo o cena protagonizada por carnes de novillo Angus Black maduradas al vacío y platos de autor junto a una cuidada selección de vinos federales con más de 20 etiquetas de malbec a disposición. Entre la oferta disponible, esta Casa de Fuegos cuenta con opciones como Bressano, de Falasco; Luca y Aruma, de Casa Pirque; Aluvional, de Zuccardi, y Angélica Zapata, de Catena Zapata, por mencionar sólo algunos, que recomiendan maridar con diferentes creaciones del lugar para realzar aún más sus perfiles de sabor. Para el momento de la entrada, optan por elegir la chuleta de berenjena frita con mascarpone alimonado y salsa harissa, mientras que para el principal, una correcta alternativa de maridaje son los ravioles de cordero ahumado con crema de hongos de pino, almendras y salmoriglio de la casa. También disponen de cortes como entraña, ojo de bife, asado y vacío, opciones premium como T-Bone, si se quiere tener una experiencia gastronómica 100% inspirada en la clásica parrilla argentina.

Dirección: Boulevard del Mirador 220, Nordelta; Costa Rica 5602, Palermo.

Instagram: @hierronordelta; @hierro.palermo

FELINO

Para celebrar el Día del Malbec, Felino, el restaurante que brilla por su propuesta de cocina moderna y coctelería de lujo en San Isidro, rinde honor a una de las cepas más emblemáticas del país con una acción especial el próximo jueves 17 de abril. Junto a la bodega mendocina Vistalba, obsequiará con una copa de vino a cada comensal que llegue al lugar. A partir de las 20 h estará disponible su stand, en la entrada del salón, donde acercarán copas de cortesía de cuatro etiquetas diferentes: Tomero Malbec, Vistalba Malbec Doc, Tomero Rosa y Tomero Sauvignon Blanc. La casa recomienda maridarlos con sus nuevos ingresos al menú: los sorrentinos de jamón y queso, servidos con salsa de tomate fresca y albahaca, o la pesca del día, acompañada con cabutia braseada en tomillo de miel, cebolla caramelizada y lima a la plancha. La parte dulce, que también se puede degustar con su oferta vitivinícola, incluye postres tentadores, a tono con la temporada otoñal: el volcán de chocolate semiamargo o su mousse de chocolate intenso.

Dirección: Avenida Fondo de la Legua 280, San Isidro.

Instagram: @felinosanisidro

MAGO

Emplazado en el barrio de Belgrano, el restaurante Mago celebrará el Día del Malbec junto a Bandini House of Wines. El jueves 17 de abril, quienes elijan acompañar su comida con vinos de esta bodega recibirán una botella de cortesía: Baldini Rosé de Malbec. Este vino de alta gama, con tonalidades rosa y reflejos anaranjados, presenta un perfil aromático que combina flores y frutas rojas como la cereza. La propuesta es ideal para disfrutar de los platos de la carta, como los cortes de carne premium y embutidos de elaboración propia. La reconocida sommelier Marcela Rienzo, responsable de la oferta de vinos, garantiza el maridaje adecuado para que la experiencia sea completa.

Dirección: Monroe y Montañeses, Belgrano.

Instagram: @magoparrilla

BONUS TRACK: EVENTOS DEL DÍA DEL MALBEC

En la Feria del Malbec del mercado gourmet Amparo, que se llevará a cabo el miércoles 16 de abril, Casa Pirque se hará presente con los vinos Araucana Río de los Ciervos Malbec y Araucana Río de los Ciervos Malbec Rosé de Bodega Ribera del Cuarzo, Aruma Malbec de Bodegas Caro (Catena-Rothschild), Cuchillo de Palo Malbec de Bodega Cuchillo de Palo, La Posta La Victoria Malbec Orgánico de Bodega La Posta by Laura Catena y Luca Historia de Familia de Bodega Luca by Laura Catena. Pero la celebración del malbec no termina ahí, porque Casa Pirque estará también en Puerto Cristal con el menú degustación del jueves 17 de abril; en la vinoteca Ligier el viernes 18 con los vinos Ribera del Cuarzo Clásico Malbec y Araucana Río de los Ciervos Malbec, y el jueves 24 de abril en la Feria del Malbec en La Malbequería, con el vino Aruma Malbec de Caro, el Araucana Río de los Ciervos Malbec de Ribera del Cuarzo y el vino Luca Malbec Magnum de Luca by Laura Catena.

Instagram: @casapirque