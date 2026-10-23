Feriados de noviembre 2026: cuándo son los próximos fines de semana largos confirmados en el país

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el país, que permitiría conformar un fin de semana largo de tres días.

Martes 10 de noviembre: asueto jurisdiccional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba.

Miércoles 11 de noviembre: asueto jurisdiccional en la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, la información sobre la visita papal también señala que su realización se encontraba bajo evaluación por cuestiones de salud. Por ese motivo, corresponde consultar las comunicaciones oficiales para confirmar el alcance y la vigencia de las medidas especiales antes de organizar actividades o viajes.

Fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional

El segundo fin de semana largo de noviembre de 2026 estará relacionado con el Día de la Soberanía Nacional, una de las fechas conmemorativas más importantes del calendario argentino.

Aunque la jornada se recuerda históricamente el 20 de noviembre, este año el feriado se traslada al lunes 23 de noviembre, lo que permite conformar un descanso de tres días consecutivos.

De esta manera, el fin de semana largo quedará organizado de la siguiente forma:

Sábado 21 de noviembre: primer día del fin de semana.

Domingo 22 de noviembre: segundo día de descanso.

Lunes 23 de noviembre: feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional.

La fecha conmemora la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida el 20 de noviembre de 1845, cuando las fuerzas de la Confederación Argentina enfrentaron a una escuadra anglo-francesa que buscaba avanzar por el río Paraná.

El enfrentamiento se convirtió en un símbolo de la defensa de la soberanía nacional y es recordado cada año en todo el territorio argentino.

Para quienes buscan realizar una escapada, el descanso del 21 al 23 de noviembre representa una oportunidad para organizar un viaje corto o disfrutar de actividades recreativas antes del comienzo de diciembre.

Los feriados y días no laborables que restan en 2026

Además de las fechas previstas para noviembre, el calendario argentino contempla otros descansos durante diciembre, incluidos un día no laborable con fines turísticos y dos feriados nacionales inamovibles.

Según el cronograma informado, las fechas que restan hasta finalizar 2026 son:

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional especial informado por la visita del papa León XIV, sujeto a confirmación oficial de su vigencia.

Martes 10 de noviembre: asueto jurisdiccional informado para CABA y Córdoba.

Miércoles 11 de noviembre: asueto jurisdiccional informado para la provincia de Buenos Aires.

Lunes 23 de noviembre: feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional.

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: feriado nacional inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: feriado nacional inamovible por Navidad.

Uno de los períodos más atractivos para organizar una escapada será el de diciembre, cuando el lunes 7 y el martes 8 permitirán conformar un descanso de hasta cuatro días consecutivos para quienes tengan libre la jornada no laborable del lunes.

Es importante recordar que un feriado nacional y un día no laborable no tienen las mismas condiciones legales. En los feriados nacionales se aplican las disposiciones laborales correspondientes a esas jornadas, mientras que en los días no laborables la prestación de servicios en el sector privado puede depender de la decisión del empleador.

Con estas fechas, noviembre y diciembre ofrecen distintas oportunidades para planificar descansos, viajes y actividades familiares antes de que termine el año. Para evitar inconvenientes, se recomienda verificar el calendario oficial y las disposiciones particulares de cada jurisdicción.