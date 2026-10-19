Los supermercados lanzan una promoción de electrodomésticos 2x1 y estos son los productos incluidos

Es importante tener en cuenta que, al tratarse de una promoción con fecha de finalización, la disponibilidad actual del beneficio debe verificarse en los canales oficiales de Carrefour antes de realizar una compra.

Cómo activar el descuento en Carrefour

Para acceder a la promoción, los clientes debían ingresar a la aplicación oficial de Carrefour, buscar el cupón correspondiente al 2x1 en electrodomésticos y activarlo antes de pagar. Este paso era necesario para que el sistema reconociera el beneficio asociado a la cuenta.

En los hipermercados, también era necesario informar el DNI vinculado a la cuenta al momento de pasar por caja. Para las compras online, la oferta se encontraba disponible en los productos seleccionados de la tienda digital de la cadena, de acuerdo con las condiciones de la promoción.

Como la fecha de vigencia informada fue hasta el jueves 15 de octubre de 2026, la campaña ya finalizó al momento de esta publicación. Quienes busquen aprovechar descuentos similares pueden consultar la aplicación y el sitio oficial de Carrefour para conocer las ofertas que estén vigentes.