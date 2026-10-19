Los supermercados lanzan una promoción de electrodomésticos 2x1 y estos son los productos incluidos
Una promoción de electrodomésticos con descuentos 2x1 en artículos seleccionados, tanto en hipermercados como en su tienda online.
La iniciativa incluye pequeños aparatos para el hogar, como freidoras de aire, cafeteras, aspiradoras, licuadoras y planchas, entre otros productos seleccionados.
La oferta estuvo disponible hasta el 15 de octubre de 2026, tanto en hipermercados de la cadena como en su tienda online. Para aprovecharla, los clientes debían activar previamente el cupón correspondiente en la aplicación oficial y cumplir con las condiciones establecidas para la compra.
Una de las principales características de la propuesta es que se podían combinar distintos electrodomésticos sin necesidad de elegir dos unidades iguales. El descuento se aplicaba sobre el artículo de menor precio, por lo que la promoción podía resultar conveniente para quienes necesitaban incorporar varios productos al hogar.
Qué electrodomésticos incluye la promoción 2x1 de Carrefour
La promoción contempló una variedad de pequeños electrodomésticos para la cocina y el hogar, además de artículos para el cuidado personal. Entre los productos mencionados en el relevamiento de precios de iProfesional se encontraban los siguientes:
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Freidora de aire Mandine de 6 litros: $159.800.
Cafetera de filtro Bluesky: $47.800.
Exprimidor eléctrico de jugo: $39.800.
Sandwichera Mandine 3 en 1: $91.800.
Cortabarba recargable Nalk and Rey: $45.900.
Aspiradora stick Klindo 2 en 1: $211.900.
Plancha a vapor Carrefour Home: $99.800.
Aspiradora Klindo sin bolsa: $163.866.
Balanza de baño: $39.566.
Licuadora personal Mandine: $102.900.
Freidora Mandine de aceite doble: $162.900.
Los valores corresponden a los precios publicados en el relevamiento citado y podían variar según el canal de compra y la disponibilidad. Además, los productos participantes estaban sujetos al stock de cada sucursal y de la tienda online.
Es importante tener en cuenta que, al tratarse de una promoción con fecha de finalización, la disponibilidad actual del beneficio debe verificarse en los canales oficiales de Carrefour antes de realizar una compra.
Cómo activar el descuento en Carrefour
Para acceder a la promoción, los clientes debían ingresar a la aplicación oficial de Carrefour, buscar el cupón correspondiente al 2x1 en electrodomésticos y activarlo antes de pagar. Este paso era necesario para que el sistema reconociera el beneficio asociado a la cuenta.
En los hipermercados, también era necesario informar el DNI vinculado a la cuenta al momento de pasar por caja. Para las compras online, la oferta se encontraba disponible en los productos seleccionados de la tienda digital de la cadena, de acuerdo con las condiciones de la promoción.
Como la fecha de vigencia informada fue hasta el jueves 15 de octubre de 2026, la campaña ya finalizó al momento de esta publicación. Quienes busquen aprovechar descuentos similares pueden consultar la aplicación y el sitio oficial de Carrefour para conocer las ofertas que estén vigentes.
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