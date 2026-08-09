Cómo ahorrar hasta un 30% en supermercados con promociones bancarias
Quedaron ratificadas las rebajas en comercios de la provincia, con reintegros, beneficios semanales y ahorro adicional.
Comenzó agosto y los bancos renovaron sus promociones para ahorrar en las compras en distintas cadenas de supermercado. Es el caso de Banco Nación, que difundió las ofertas que estarán vigente este mes para sus clientes mediante la aplicación BNA .
Las promociones incluyen descuentos de hasta el 30% en algunas cadenas, con diferentes topes de reintegro y según el medio de pago elegido: ya sea tarjeta de crédito o débito de Visa, MásterCard. También en algunos casos varía si la compra es online o presencial.
Cómo ahorrar en la compra del supermercado con Banco Nación
Lo concreto que para ahorrar durante agosto y aprovechar las promociones, los clientes de Banco Nación deberán tener en cuenta los días específicos en los que se aplican los distintos descuentos en cada cadena de supermercado, así como los medios de pago que hay que utilizar y los montos con tope de reintegro.
A continuación, los días en los que hay promociones con BNA según cada supermercado:
Lunes:
ChangoMás: 20% de descuento. Compra mínima de $75.000 y tope de $25.000 por mes por cliente. Válido presencial y online. Pagando con BNA MODO y tarjetas de crédito Visa/MasterCard o débito MasterCard.
Martes:
Jumbo: 20% de descuento. Compra mínima de $100.000 y tope de $25.000 por mes por cliente. Válido presencial y online. Pagando con BNA MODO y tarjetas de crédito Visa/MasterCard o débito MasterCard.
Miércoles:
Maxiconsumo: 30% de descuento en un pago. Tope de $12.000 por semana por cliente. Válido en compras presenciales con tarjetas de crédito Visa y MasterCard vía BNA MODO.
Jueves:
Jumbo: 20% de descuento. Compra mínima de $100.000 y tope de $25.000 por mes por cliente. Válido presencial y online con BNA MODO.
Mayorista Nini: 20% de descuento. Tope de $20.000 por mes por cliente. Válido en compras presenciales con tarjetas de crédito Visa/MasterCard o débito MasterCard vía BNA MODO.
Viernes:
La Anónima: 20% de descuento. Compra mínima de $50.000 y tope de $15.000 por mes por cliente. Pago con QR vía BNA MODO con tarjetas de crédito Visa/MasterCard o débito MasterCard.
Disco: 20% de descuento. Compra mínima de $100.000 y tope de $25.000 por mes por cliente. Válido presencial y online con BNA MODO.
Vea: 20% de descuento. Compra mínima de $100.000 y tope de $25.000 por mes por cliente. Válido presencial y online con BNA MODO.
Sábados:
- La Anónima: 20% de descuento. Compra mínima de $50.000 y tope de $15.000 por mes por cliente. Pago con QR vía BNA MODO.
- Disco: 20% de descuento. Compra mínima de $100.000 y tope de $25.000 por mes por cliente. Válido presencial y online con BNA MODO.
- Diarco Barrio: 20% de descuento. Compra mínima de $35.000 y sin tope de reintegro. Presencial con BNA MODO.
- Diarco Mayorista: 15% de descuento. Compra mínima de $100.000 y sin tope de reintegro. Presencial con BNA MODO.
- Diarco Pueblo: 15% de descuento. Compra mínima de $35.000 y sin tope de reintegro. Presencial con BNA MODO.
Domingos:
- Diarco Barrio: 20% de descuento. Mínimo de $35.000, sin tope.
- Diarco Mayorista: 15% de descuento. Mínimo de $100.000, sin tope.
- Diarco Pueblo: 15% de descuento. Mínimo de $35.000, sin tope
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