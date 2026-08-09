Cómo ahorrar hasta un 30% en supermercados con promociones bancarias.

ChangoMás: 20% de descuento. Compra mínima de $75.000 y tope de $25.000 por mes por cliente. Válido presencial y online. Pagando con BNA MODO y tarjetas de crédito Visa/MasterCard o débito MasterCard.

Martes:

Jumbo: 20% de descuento. Compra mínima de $100.000 y tope de $25.000 por mes por cliente. Válido presencial y online. Pagando con BNA MODO y tarjetas de crédito Visa/MasterCard o débito MasterCard.

Miércoles:

Maxiconsumo: 30% de descuento en un pago. Tope de $12.000 por semana por cliente. Válido en compras presenciales con tarjetas de crédito Visa y MasterCard vía BNA MODO.

Jueves:

Jumbo: 20% de descuento. Compra mínima de $100.000 y tope de $25.000 por mes por cliente. Válido presencial y online con BNA MODO.

Mayorista Nini: 20% de descuento. Tope de $20.000 por mes por cliente. Válido en compras presenciales con tarjetas de crédito Visa/MasterCard o débito MasterCard vía BNA MODO.

Viernes:

La Anónima: 20% de descuento. Compra mínima de $50.000 y tope de $15.000 por mes por cliente. Pago con QR vía BNA MODO con tarjetas de crédito Visa/MasterCard o débito MasterCard.

Disco: 20% de descuento. Compra mínima de $100.000 y tope de $25.000 por mes por cliente. Válido presencial y online con BNA MODO.

Vea: 20% de descuento. Compra mínima de $100.000 y tope de $25.000 por mes por cliente. Válido presencial y online con BNA MODO.

Sábados:

La Anónima : 20% de descuento. Compra mínima de $50.000 y tope de $15.000 por mes por cliente. Pago con QR vía BNA MODO.

: 20% de descuento. Compra mínima de $50.000 y tope de $15.000 por mes por cliente. Pago con QR vía BNA MODO. Disco : 20% de descuento. Compra mínima de $100.000 y tope de $25.000 por mes por cliente. Válido presencial y online con BNA MODO.

: 20% de descuento. Compra mínima de $100.000 y tope de $25.000 por mes por cliente. Válido presencial y online con BNA MODO. Diarco Barrio : 20% de descuento. Compra mínima de $35.000 y sin tope de reintegro. Presencial con BNA MODO.

: 20% de descuento. Compra mínima de $35.000 y sin tope de reintegro. Presencial con BNA MODO. Diarco Mayorista : 15% de descuento. Compra mínima de $100.000 y sin tope de reintegro. Presencial con BNA MODO.

: 15% de descuento. Compra mínima de $100.000 y sin tope de reintegro. Presencial con BNA MODO. Diarco Pueblo: 15% de descuento. Compra mínima de $35.000 y sin tope de reintegro. Presencial con BNA MODO.

Domingos: