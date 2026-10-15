Postales históricas del norte cordobés: el refugio donde Manuel Belgrano depuso su mando militar

En el siglo XVIII se construyeron las llamadas Casuchas del Rey, refugios destinados a proteger a los viajeros y mensajeros de las nevadas, el viento y las bajas temperaturas. Estas construcciones constituyen una muestra del valor estratégico que tenía el camino cordillerano antes del desarrollo de los medios de transporte modernos.

Décadas más tarde, la llegada del Ferrocarril Trasandino transformó la zona. La conexión ferroviaria entre Mendoza y Chile fue inaugurada en 1910 y convirtió a Las Cuevas en una de las estaciones destacadas del recorrido internacional.

Durante la década de 1950, el asentamiento adquirió características de villa planificada, con viviendas y servicios para los trabajadores que residían en la montaña. El pueblo llegó a contar con escuela, cine, banco, hospital, correo y otros establecimientos que permitían sostener una comunidad permanente en un entorno geográfico exigente.

El cierre del servicio ferroviario internacional de pasajeros en 1979 y la posterior finalización del transporte de cargas en 1984 marcaron un cambio profundo en su desarrollo. Con la pérdida de la actividad ferroviaria, numerosas familias se marcharon y parte de los edificios quedó sin sus funciones originales.

Dónde queda y cómo llegar a Las Cuevas

Las Cuevas está ubicada en el departamento de Las Heras, en Mendoza, cerca de la frontera con Chile y a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra junto a la Ruta Nacional 7, el corredor que conecta la ciudad de Mendoza con el paso internacional Cristo Redentor.

Desde la capital provincial, el acceso se realiza por carretera a través de un recorrido de montaña que atraviesa distintos paisajes de la cordillera. El trayecto permite conocer atractivos naturales e históricos de la zona, entre ellos Puente del Inca y los alrededores del Parque Provincial Aconcagua.

Debido a la altura y a las condiciones climáticas, es recomendable consultar el estado de la ruta antes de viajar. Las nevadas, las bajas temperaturas y las restricciones vinculadas con el tránsito internacional pueden modificar las condiciones de circulación, especialmente durante el invierno.

Quienes visitan la localidad pueden recorrer sus construcciones tradicionales, observar los vestigios de su pasado ferroviario y disfrutar del paisaje montañoso. La visita también permite comprender cómo una comunidad llegó a desarrollarse en un lugar de condiciones extremas y cómo el cambio en los medios de transporte modificó su destino.

Las Cuevas conserva así una parte significativa de la historia de la conexión entre Argentina y Chile. Sus edificios, sus antiguas instalaciones ferroviarias y su ubicación en plena cordillera permiten reconstruir una etapa en la que el tren fue fundamental para la vida de quienes habitaron este rincón de Mendoza.