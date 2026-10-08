Tiene menos de 1800 habitantes y un paisaje soñado: el pueblo serrano de Buenos Aires ideal para el feriado

En sus orillas pueden encontrarse sectores con playas de arena, ideales para descansar, organizar un picnic o pasar algunas horas al aire libre. Durante los meses más cálidos, el río también se convierte en un lugar elegido para refrescarse y disfrutar del entorno.

Entre las actividades que pueden realizarse se destacan las caminatas, la pesca deportiva y los paseos junto al agua. El paisaje permite disfrutar de una jornada tranquila sin necesidad de alejarse demasiado del centro del pueblo.

Para quienes prefieren explorar las sierras, una de las alternativas cercanas es el Parque Provincial Ernesto Tornquist, donde existen senderos que atraviesan diferentes sectores del Sistema de Ventania y permiten acceder a miradores panorámicos.

Sin embargo, la naturaleza no es el único atractivo de Saldungaray. La localidad conserva varias construcciones realizadas por el reconocido arquitecto Francisco Salamone durante la década de 1930.

Entre las obras más importantes se encuentran:

Portal del Cementerio: una de las construcciones más representativas del pueblo, con una estructura circular de aproximadamente 18 metros de diámetro.

Delegación Municipal: parte del patrimonio arquitectónico que Salamone dejó en la localidad.

Antiguo Matadero: otra de las obras que integran el recorrido histórico.

Mercado: una construcción vinculada con la actividad comercial y la identidad del pueblo.

El Portal del Cementerio es especialmente llamativo por sus dimensiones y su diseño monumental. Su estructura sobresale entre la vegetación y se convirtió en una de las imágenes más reconocibles de Saldungaray.

La gastronomía también ocupa un lugar importante dentro de la experiencia turística. La región cuenta con producción vitivinícola, por lo que es posible conocer establecimientos vinculados con la elaboración de vinos, recorrer viñedos y participar de degustaciones, según las propuestas disponibles.

A esto se suman productos regionales como quesos, chacinados, panes caseros y escabeches, que forman parte de la identidad gastronómica de la zona.

Otro punto interesante es el Mercado Comunitario, inaugurado en 1938 y posteriormente recuperado, donde se reúne parte de la producción local.

De esta manera, un fin de semana en Saldungaray puede combinar recorridos históricos, actividades al aire libre y propuestas gastronómicas sin necesidad de concentrar todo el viaje en una única atracción.

Dónde queda y cómo llegar a Saldungaray

Saldungaray se encuentra en el partido de Tornquist, al sudoeste de la provincia de Buenos Aires, y forma parte de la Comarca de Sierra de la Ventana.

La localidad está ubicada en el valle del río Sauce Grande, rodeada por las elevaciones del Sistema de Ventania, uno de los paisajes serranos más característicos del territorio bonaerense.

Su ubicación permite complementar la visita con otros destinos y atractivos de la comarca, especialmente para quienes disponen de un fin de semana completo.

El acceso se realiza por los caminos que conectan las localidades de la región de Sierra de la Ventana. La ruta específica dependerá del punto de partida, por lo que conviene consultar el recorrido y el estado de los caminos antes de viajar.

Una de las particularidades del trayecto es el cambio progresivo del paisaje. A medida que se ingresa en la región, las extensas llanuras dan paso a ondulaciones, valles y elevaciones serranas que anticipan la llegada al destino.

Por su combinación de naturaleza, patrimonio histórico y sabores regionales, Saldungaray se presenta como una alternativa para quienes buscan una escapada tranquila dentro de la provincia de Buenos Aires, con la posibilidad de disfrutar de diferentes actividades en un mismo fin de semana.