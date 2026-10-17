Al menos cuatro muertos y varios heridos tras una trágica avalancha en el sector de Portillo en Chile

Una trágica avalancha ocurrida durante la tarde de este sábado en el sector de Portillo, Chile, dejó un saldo confirmado de al menos cuatro personas fallecidas y cuatro heridas. El desprendimiento masivo de nieve se registró en las cercanías de la Laguna del Inca, en la comuna de Los Andes, una zona de alta montaña ubicada a escasos kilómetros del paso fronterizo con la provincia de Mendoza.