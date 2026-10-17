Al menos cuatro muertos y varios heridos tras una trágica avalancha en el sector de Portillo en Chile
El desprendimiento de nieve ocurrió en las inmediaciones de la Laguna del Inca, cerca del límite con Mendoza, y se desplegó un operativo de emergencia.
Una trágica avalancha ocurrida durante la tarde de este sábado en el sector de Portillo, Chile, dejó un saldo confirmado de al menos cuatro personas fallecidas y cuatro heridas. El desprendimiento masivo de nieve se registró en las cercanías de la Laguna del Inca, en la comuna de Los Andes, una zona de alta montaña ubicada a escasos kilómetros del paso fronterizo con la provincia de Mendoza.
El fenómeno sorprendió a un grupo de visitantes que transitaba por el lugar. Inmediatamente después del incidente, las autoridades locales activaron un amplio protocolo de rescate para asistir a los afectados y constatar si existían más personas atrapadas bajo el manto de nieve.
El origen del incidente y las advertencias en la zona de montaña
Según los informes preliminares brindados por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y autoridades regionales, las víctimas fatales formaban parte de un grupo de turistas de nacionalidad chilena que se encontraban realizando excursiones de paso por el sector. Se aclaró además que las personas involucradas no estaban hospedadas en el complejo hotelero de la zona.
Desde la administración del centro turístico señalaron que se habían emitido advertencias previas solicitando a los visitantes evitar el tránsito por las áreas no habilitadas debido al riesgo inminente de desplazamientos de nieve. Sin embargo, el grupo avanzó hacia las proximidades del espejo de agua donde finalmente se produjo el deslizamiento.
Un intenso operativo de rescate y traslado de los sobrevivientes
Tras el alerta general, personal de Carabineros, Bomberos y del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) se desplegaron en el terreno para coordinar las tareas de asistencia. El operativo contó con el apoyo de una brigada aeropolicial y helicópteros privados para acelerar el traslado de los heridos hacia centros de salud de la comuna de Los Andes.
Las autoridades del sistema integrado Cristo Redentor y organismos de emergencia mantuvieron el monitoreo en el área para descartar nuevos riesgos en la franja fronteriza. Mientras los equipos especializados concluyen el rastreo en la ladera, la justicia trasandina inició las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades e investigar las circunstancias precisas que desencadenaron el fatal desprendimiento.
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