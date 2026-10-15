Confirman que el papa León XIV evoluciona favorablemente: qué dice el nuevo parte médico

Desde entonces, permanece internado en el hospital Gemelli, donde recibe atención médica y realiza las actividades de recuperación indicadas por los especialistas. En un parte anterior, el Vaticano había informado que pasó bien la noche, se levantó y desayunó. La nueva comunicación confirmó que la evolución continúa de manera favorable.

¿Cuándo podría recibir el alta el papa León XIV?

La previsión inicial de la Santa Sede es que la internación se prolongue aproximadamente una semana, aunque el alta dependerá de la evolución clínica del pontífice. Por el momento, el Vaticano canceló sus compromisos oficiales hasta el 20 de octubre para facilitar su recuperación.

Los últimos resultados médicos aportan señales positivas, especialmente por la evolución observada en la radiografía y la autonomía del Papa para realizar actividades cotidianas. Sin embargo, la fecha definitiva de salida del hospital quedará sujeta a la evaluación de los profesionales que lo atienden.