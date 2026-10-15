Confirman que el papa León XIV evoluciona favorablemente: qué dice el nuevo parte médico
El último parte médico informó que los controles fueron normales y que la radiografía mostró una buena recuperación del pulmón operado.
El papa León XIV atraviesa una evolución posoperatoria favorable después de la cirugía a la que fue sometido el 13 de octubre por un nódulo pulmonar. En su tercer día de internación en el hospital Gemelli, en Roma, el Vaticano informó que los controles médicos tuvieron resultados normales y que el pontífice mantiene una recuperación dentro de los parámetros esperados.
El parte difundido por la Santa Sede también destacó que el Papa puede realizar sus actividades cotidianas de manera autónoma y continúa con un programa de fisioterapia. Los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora informaron que el pontífice se sometió a controles de rutina durante su internación.
¿Qué dice el último parte médico del papa León XIV?
Uno de los resultados más alentadores fue el de la radiografía de tórax, que mostró una “buena recuperación del pulmón operado”. Además, el comunicado detalló que León XIV pudo desarrollar sus actividades diarias sin asistencia y que la sesión de fisioterapia incluyó ejercicios motores completos.
“En conjunto, la evolución posoperatoria transcurre con normalidad”, señalaron los profesionales en el informe médico. La actualización mantiene el panorama favorable comunicado desde la intervención, aunque el equipo médico continuará observando su evolución antes de determinar los próximos pasos.
¿Cómo fue la operación pulmonar del pontífice?
El papa León XIV fue operado el 13 de octubre para tratar un nódulo pulmonar. Durante la intervención, los médicos extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía videoasistida.
Desde entonces, permanece internado en el hospital Gemelli, donde recibe atención médica y realiza las actividades de recuperación indicadas por los especialistas. En un parte anterior, el Vaticano había informado que pasó bien la noche, se levantó y desayunó. La nueva comunicación confirmó que la evolución continúa de manera favorable.
¿Cuándo podría recibir el alta el papa León XIV?
La previsión inicial de la Santa Sede es que la internación se prolongue aproximadamente una semana, aunque el alta dependerá de la evolución clínica del pontífice. Por el momento, el Vaticano canceló sus compromisos oficiales hasta el 20 de octubre para facilitar su recuperación.
Los últimos resultados médicos aportan señales positivas, especialmente por la evolución observada en la radiografía y la autonomía del Papa para realizar actividades cotidianas. Sin embargo, la fecha definitiva de salida del hospital quedará sujeta a la evaluación de los profesionales que lo atienden.
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