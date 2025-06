Donald Trump abrió un nuevo frente de conflicto interno tras ordenar el bombardeo a Irán

En medio de los ataques de Estados Unidos a las instalaciones nucleares iraníes, miles activistas pacifistas y anti Trump tomaron las calles de carias ciudades estadounidenses para condenar los bombardeos ordenados por el mandatario republicano.

protesta trump iran.jpg

Las manifestaciones fueron coordinadas por organizaciones como el Partido por el Socialismo y la Liberación, la Coalición ANSWER y el Consejo Nacional Iraní Estadounidense para manifestarse tanto en Times Square en Nueva York como en las puertas de la Casa Blanca en Washington y puntos clave de Los Ángeles, Austin, Cincinnati, Chicago y Portland. Las movilizaciones pacifistas tuvieron lugar en al menos 15 ciudades estadounidenses.

“El bombardeo no provocado de Trump contra las instalaciones nucleares iraníes es un auténtico crimen de guerra. Viola la Carta de la ONU, el derecho internacional y la Constitución de Estados Unidos. Amenaza con poner en marcha una guerra regional o incluso mundial con víctimas masivas, radiación nuclear y consecuencias catastróficas", advertía un posteo en la página web de ANSWER.

Y exigieron “el fin inmediato de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán y su soberanía”.

Donald Trump Israel Iran.jpg

Se espera que haya más protestas similares en los próximos días en Estados Unidos, incluida una marcha nacional en Washington el próximo 28 de junio.

Etan Mabourakh, gerente de organización del Consejo Nacional Iraní Estadounidense, aseguró que “el presidente Donald Trump tomó su fiel decisión sin la aprobación del Congreso, a pesar de que desencadenará graves represalias de Irán y pondrá a los soldados estadounidenses directamente en la línea de fuego”. “No se hizo en respuesta a ninguna amenaza inminente”, agregó.

Denunciaron además que la ofensiva estadounidense “amenaza con desencadenar una guerra regional o incluso global con víctimas masivas, radiación nuclear y consecuencias catastróficas”.

Donald Trump celebró el ataque

Tras el ataque, el presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos causó un "daño monumental" a instalaciones nucleares ubicadas en las localidades iraníes de Natanz, Fordow e Isfahan y destacó que "el daño fue mucho más profundo bajo tierra". Además, deslizó un posible cambio de gobierno en el país persa.

ataque estados unidos iran.mp4

"Se produjeron daños monumentales en todas las instalaciones nucleares de Irán, como muestran las imágenes satelitales. ¡Destrucción es un término preciso! La estructura blanca que se muestra está profundamente incrustada en la roca, con incluso su techo muy por debajo del nivel del suelo y completamente protegida de las llamas. Los mayores daños se produjeron muy por debajo del nivel del suelo. ¡¡¡En el blanco!!!", celebró el mandatario en su cuenta de Truth Social, su red social.

Por otro lado, si bien el vicepresidente J. D. Vance insistió el domingo en que Estados Unidos no estaba en guerra con Irán ni buscaba derrocar a sus líderes, Trump deslizó la posibilidad de un cambio en el gobierno de Teherán.

"No es políticamente correcto usar el término 'cambio de régimen', pero si el actual régimen iraní no puede Hacer a Irán Grande otra Vez, ¿por qué no habría un cambio de régimen?", escribió.