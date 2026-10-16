Donald Trump echó a su flamante secretaria de Prensa: duró en el cargo menos de una semana

De manera que, según trascendió, en la mañana de este viernes Trump se comunicó con Zacharia para pedirle que tomara una decisión en cuanto a su renuncia, pero la funcionaria se habría mantenido en su aislamiento. “Voy a dejar que ella tome esa decisión”, declaraba el mandatario tras esa llamada.

Horas más tarde, la Casa Blanca anunció el relevo de la funcionaria de 41 años, casada y madre de cuatro hijos, cuyos antecedentes laborales también dejaban dudas: antes de su fugaz paso por la administración pública había sido asesora de comunicación de Truth Social (la red social de Trump), comentarista en programas de televisión de corte conservador y militante republicana.