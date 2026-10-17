Francia: más de 200 detenidos en una jornada de protestas masivas

Los primeros testimonios indicaron: "Nos acorralan así y provocan esta situación, lo que da lugar a toda esta violencia. Ojalá pudiéramos manifestarnos pacíficamente; la situación en Francia es grave y no somos los izquierdistas subversivos que retratan en la televisión". Un miembro de los Chalecos Amarillos aseguró que buscaba "todos los compañeros" que se perdieron entre la multitud, mientras que algunos del grupo sufrieron detenciones y hasta la confiscación de su casco de construcción. Una estudiante de 22 años de un profesorado de inglés manifestó: "Hoy estoy acá por el insoportable costo de vida, la inflación, las becas estudiantiles (pertenece al grupo de menores ingresos) y las ayudas a la vivienda congeladas. Ninguna lucha es más importante que otra: estamos en una situación de emergencia".