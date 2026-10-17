Francia: más de 200 detenidos en una jornada de protestas masivas
Chalecos Amarillos, sindicatos y estudiantes marcharon contra el alza de precios y el deterioro del modelo social; hubo disturbios y 272 detenidos.
Las calles francesas vivieron este sábado una jornada de disturbios y protestas masivas. A los reclamos estudiantiles se sumaron los Chalecos Amarillos y los sindicatos, que rechazan el alza de precios y el deterioro del modelo social. Se registraron enfrentamientos con la policía y más de 200 detenciones.
Las protestas nacieron hace unas semanas por quejas estudiantiles sobre la falta de presupuestos en los liceos, que incluye escasez de profesores y el estado de las instalaciones. Esos reclamos derivaron en una demanda nacional contra la desigualdad, el bajo gasto público y las condiciones del sistema educativo. La convocatoria coincide con la etapa final del mandato del presidente Emmanuel Macron, en un contexto de fragmentación política y polarización electoral.
Durante las primeras horas del sábado, el Ministerio del Interior francés informó sobre cerca de 272 detenidos tras incidentes violentos en París, Marsella, Rennes, Toulouse y Angers. "Estas acciones incluyen intentos de saqueo, enfrentamientos con las fuerzas del orden, incendios provocados en mobiliario urbano y ataques contra centros de poder y medios de comunicación", afirmaron desde la cartera a Reuters.
Al comienzo de las marchas, las calles francesas fueron testigos de los primeros choques con las fuerzas de seguridad. El medio local Le Monde afirmó que la movilización partió desde la Plaza de la República, en París, y que se registraron disturbios en varios distritos como Lyon, Burdeos y Toulouse.
Los primeros testimonios indicaron: "Nos acorralan así y provocan esta situación, lo que da lugar a toda esta violencia. Ojalá pudiéramos manifestarnos pacíficamente; la situación en Francia es grave y no somos los izquierdistas subversivos que retratan en la televisión". Un miembro de los Chalecos Amarillos aseguró que buscaba "todos los compañeros" que se perdieron entre la multitud, mientras que algunos del grupo sufrieron detenciones y hasta la confiscación de su casco de construcción. Una estudiante de 22 años de un profesorado de inglés manifestó: "Hoy estoy acá por el insoportable costo de vida, la inflación, las becas estudiantiles (pertenece al grupo de menores ingresos) y las ayudas a la vivienda congeladas. Ninguna lucha es más importante que otra: estamos en una situación de emergencia".
El primer ministro Sébastien Lecornu afirmó este jueves que las autoridades temían disturbios durante las protestas, a la par de que el Gobierno acusó al partido La Francia Insumisa de impulsar las movilizaciones, una acusación que la propia fuerza rechazó. "Este es un momento de cansancio en el país", declaró Lecornu. "Estamos en un ambiente de crisis permanente: guerras, inflación y problemas relacionados con el poder adquisitivo".
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