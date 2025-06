Irán lanzó misiles a Israel tras el alto el fuego anunciado por Donald Trump

“Tras el lanzamiento de cohetes hacia el Estado de Israel: A las 07:45, en el lugar de los hechos, en el sur del país: 4 muertos, 2 heridos de gravedad y unos 20 heridos leves y en peligro. Los equipos de la MDA continúan las operaciones de búsqueda y rescate. Próximamente se publicará información actualizada”, informó MDA en un comunicado publicado en la red social X.

iran misiles israel

iran misiles israel

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)reportaron que el ataque se produjo en el marco de seis oleadas consecutivas de misileslanzadas desde Irán entre las 5:00 y 7:00 de la mañana hora local (4:00 y 6:00 GMT). Las sirenas de alerta se activaron en múltiples regiones, incluyendo Tel Aviv, Ashdod, la zona fronteriza con Gaza y, posteriormente, en el norte del país, cerca de Haifa.

iran misiles israel

Las sirenas sonaron en los alrededores de Tel Aviv y en la región entre Ashdod y la Franja de Gaza, en el centro y el sur del país, y el cuerpo de bomberos reportó el impacto de un proyectil en la ciudad de Beersheba, donde la semana pasada Irán pegó de lleno contra el hospital Soroka, el centro de salud más grande de la zona sur de Israel.

El servicio de rescate de Israel, Magen David Adom (MDA), identificó a las víctimas fatales como una mujer de unos 40 años, un hombre de unos 40 años y un hombre de unos 20 años, según informó Times of Israel. La edad de la restante persona que perdió la vida no fue precisada.

iran misiles israel

La cifra oficial de muertos en Israel, que antes del ataque de este martes se situaba en 24, ascendió ahora a 27. En Irán, el número de fallecidos tras los bombardeos israelíes supera los 450, según reportes de prensa regionales.

Los ataques ocurrieron apenas horas después de que el presidente Donald Trump anunciara desde Washington un acuerdo de alto el fuego entre Irán e Israel. Según sus declaraciones, la tregua debía entrar en vigor a las 04:00 GMT del martes (7:00 hora local en Israel). Trump celebró el entendimiento en su red Truth Social con el mensaje: “¡ENHORABUENA A TODOS!”.

iran misiles israel

iran misiles israel

Sin embargo, el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, negó la existencia de tal acuerdo. “Por el momento, no hay un acuerdo sobre un alto el fuego o un cese de las operaciones”, afirmó en un mensaje en X. No obstante, indicó que Irán consideraría pausar su ofensiva si Israel “ponía fin a su agresión ilegal” antes de las 4:00 a.m., hora local en Teherán.

iran misiles israel

Mientras tanto, el gobierno israelí mantiene el estado de alerta máxima, con su sistema de defensa aérea desplegado a lo largo del país ante la posibilidad de nuevos lanzamientos.