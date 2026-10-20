Lula da Silva denunció a Meta por manipulación digital y cuestionó la candidatura de Flávio Bolsonaro
El presidente brasileño llevó el caso ante la justicia electoral, asegurando que Whatsapp, Instagram y Facebook favorecieron a su adversario en la recta final.
A pocos días del balotaje que se llevará a cabo el próximo domingo, Luiz Inácio Lula da Silva denunció a la multinacional Meta (propietaria de Instagram, Facebook y Whatsapp) por supuestas irregularidades en el funcionamiento de las plataformas de la compañía durante la campaña electoral brasileña.
La presentación se concretó este martes ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) y también ante organismos de la ONU. En los estrados judiciales se pidió investigar si hubo manipulación algorítmica y trato preferencial hacia Flávio Bolsonaro.
Según la denuncia, diversas herramientas de Meta —incluyendo funciones de Meta AI, búsquedas en Whatsapp y traducciones automáticas en Instagram— habrían mostrado comportamientos anómalos que beneficiaron el postulante de la derecha brasileña, poniendo en cuestión su candidatura presidencial.
Qué pasó con Meta en Brasil
Entre los ejemplos documentados por lo abogados del actual presidente y candidato a la reelección se mencionan traducciones alteradas de mensajes críticos, desvíos en resultados de búsqueda y una caída abrupta en el alcance de publicaciones de Lula en momentos clave de la campaña.
La presentación ante el TSE sostiene que estos fallos no fueron meros errores técnicos sino que, en conjunto, configuraron una interferencia indebida en el proceso electoral, pidiéndose que se evalúe si corresponde aplicar sanciones a Meta y si el comportamiento de la plataforma afecta la legitimidad de la candidatura de Bolsonaro.
En paralelo, el equipo de Lula elevó un informe al relator especial de la ONU sobre Libertad de Opinión y Expresión, donde se solicita investigar si existió financiación irregular o algún tipo de coordinación que explicara el sesgo detectado en las herramientas de la empresa.
El documento advierte que la influencia de las plataformas digitales en la opinión pública es tan grande que cualquier alteración, incluso involuntaria, puede modificar el equilibrio electoral de cara a un balotaje que promete un resultado ajustado entre los dos candidatos.
Empate técnico y la respuesta de Meta
De hecho, las encuestas muestran un escenario de empate técnico, y cualquier señal de interferencia digital se vuelve un factor de peso que podría inclinar la balanza para un lado o para el otro; en este caso, a favor de Bolsonaro.
En ese marco, la compañía que tiene como fundador y CEO Mark Zuckerberg negó haber favorecido a Bolsonaro, aunque reconoció que hubo “fallas técnicas sin intencionalidad política” al admitir los problemas denunciados.
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