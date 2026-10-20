Lula da Silva denunció a Meta por manipulación digital y cuestionó la candidatura de Flávio Bolsonaro

Brasil elige presidente entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

En paralelo, el equipo de Lula elevó un informe al relator especial de la ONU sobre Libertad de Opinión y Expresión, donde se solicita investigar si existió financiación irregular o algún tipo de coordinación que explicara el sesgo detectado en las herramientas de la empresa.

El documento advierte que la influencia de las plataformas digitales en la opinión pública es tan grande que cualquier alteración, incluso involuntaria, puede modificar el equilibrio electoral de cara a un balotaje que promete un resultado ajustado entre los dos candidatos.

Empate técnico y la respuesta de Meta

De hecho, las encuestas muestran un escenario de empate técnico, y cualquier señal de interferencia digital se vuelve un factor de peso que podría inclinar la balanza para un lado o para el otro; en este caso, a favor de Bolsonaro.

En ese marco, la compañía que tiene como fundador y CEO Mark Zuckerberg negó haber favorecido a Bolsonaro, aunque reconoció que hubo “fallas técnicas sin intencionalidad política” al admitir los problemas denunciados.