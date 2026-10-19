Pánico en Perú: se incendió un avión de Latam antes de despegar y tuvieron que evacuar de emergencia.

Por medio de un comunicado, LATAM Airlines Perú atribuyó lo sucedido a un "incidente técnico inesperado" y afirmó que los procedimientos de emergencia se pusieron en marcha de inmediato. "Ante esta situación, se ordenó la evacuación preventiva de los viajeros para resguardar su integridad", precisó la aerolínea, ratificando además que el episodio no dejó saldo de heridos.

En tanto, también informaron que la causa raíz del incendio se encuentra bajo análisis y que el origen del fallo será evaluado exhaustivamente por los equipos técnicos y las autoridades aeronáuticas correspondientes.