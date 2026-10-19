Pánico en Perú: se incendió un avión de LATAM antes de despegar y tuvieron que evacuar de emergencia
El terrible episodio tuvo lugar este lunes por la mañana en el aeropuerto de Lima. Se trató de un vuelo que se dirigía a Piura.
Momentos de tensión se vivieron en la mañana de este lunes en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, Perú, cuando una de las alas de un avión de la empresa LATAM comenzó a incendiarse minutos antes de emprender el despegue.
La aeronave, correspondiente a la filial brasileña de la compañía, se encontraba realizando las maniobras previas para cubrir la ruta hacia la ciudad de Piura cuando se detectaron las llamas en la estructura del ala. El grave momento ocurrió a bordo del vuelo LA2302.
Diversos videos publicados en redes sociales registraron el instante exacto en que una humareda comenzó a emanar del ala izquierda de la aeronave para dar paso, a los pocos segundos, a llamaradas de fuego mientras el avión aún se encontraba detenido en la pista.
El incidente obligó a activar de inmediato los protocolos de emergencia en la pista para controlar la situación y garantizar la seguridad de los pasajeros y la tripulación.
Latam, en la mira: segundo incidente consecutivo en pocos días
Este episodio suma preocupación alrededor de la aerolínea, ya que se trata del segundo hecho de gravedad registrado en forma consecutiva en los últimos días. El pasado viernes, otro vuelo de la misma empresa que se dirigía a São Paulo sufrió un evento de despresurización en pleno vuelo.
Por medio de un comunicado, LATAM Airlines Perú atribuyó lo sucedido a un "incidente técnico inesperado" y afirmó que los procedimientos de emergencia se pusieron en marcha de inmediato. "Ante esta situación, se ordenó la evacuación preventiva de los viajeros para resguardar su integridad", precisó la aerolínea, ratificando además que el episodio no dejó saldo de heridos.
En tanto, también informaron que la causa raíz del incendio se encuentra bajo análisis y que el origen del fallo será evaluado exhaustivamente por los equipos técnicos y las autoridades aeronáuticas correspondientes.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario