Tragedia en Indonesia: una erupción del volcán Dukono dejó tres muertos y cinco heridos
El grupo de excursionistas ingresó a la zona de exclusión del cráter a pesar de las advertencias y alertas. Las autoridades investigan al guía turístico.
Una nueva tragedia vinculada al turismo extremo conmociona a Indonesia. La sorpresiva erupción del volcán Dukono provocó la muerte de tres excursionistas y dejó a otros cinco con heridas de diversa consideración. El hecho ocurrió en la parte superior del cráter, donde varias personas se encontraban a escasos metros de la boca volcánica en el momento exacto en que comenzó a emanar una densa columna de humo, ceniza y material piroclástico.
En impactantes imágenes difundidas tras el incidente, se puede observar el dramatismo de la situación: varios turistas descendían apresuradamente por las laderas empinadas del volcán mientras enormes nubes de ceniza gris se elevaban justo a sus espaldas. En otro de los registros, una joven aparece apostada al borde del cráter observando la actividad volcánica segundos antes de que la emanación cobrara mayor intensidad.
Indonesia: las autoridades investigan al guía turístico
Tras el trágico desenlace, las autoridades locales confirmaron el saldo de tres víctimas fatales y cinco lesionados, e iniciaron una investigación centrada en el guía turístico del contingente. Según los primeros reportes oficiales, el grupo habría avanzado e ingresado a una zona de exclusión restringida pese a las vigentes alertas de peligro por la conocida inestabilidad del Dukono.
La justicia indonesia busca determinar si existió una negligencia grave por parte de los organizadores al vulnerar los perímetros de seguridad establecidos para preservar la vida de los visitantes.
Tragedia en Ecuador: un sacerdote murió aplastado por una cruz durante una misa
Un sacerdote perdió la vida este sábado en Guayaquil, Ecuador, cuando una cruz cayó sobre él mientras oficiaba una misa en la Parroquia del Perpetuo Socorro. La víctima, Patricio Alfredo Sánchez Molinari, celebraba la Eucaristía y transmitía la ceremonia en vivo por Facebook en el momento del accidente.
Según los registros de la transmisión, la cruz ubicada detrás del altar se desprendió de la pared y golpeó la cabeza del presbítero, quien falleció en el acto. En la grabación se escuchan los gritos de desesperación de los fieles que asistían a la misa y presenciaron el lamentable accidente.
Minutos antes del incidente, el religioso había pronunciado una frase que luego cobró un tono estremecedor: "Un día, todos vamos a morir".
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