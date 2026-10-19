Tragedia en Indonesia: una erupción del volcán Dukono dejó tres muertos y cinco heridos

Según los registros de la transmisión, la cruz ubicada detrás del altar se desprendió de la pared y golpeó la cabeza del presbítero, quien falleció en el acto. En la grabación se escuchan los gritos de desesperación de los fieles que asistían a la misa y presenciaron el lamentable accidente.

Minutos antes del incidente, el religioso había pronunciado una frase que luego cobró un tono estremecedor: "Un día, todos vamos a morir".