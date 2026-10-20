Primera noche de toque de queda en París y otras ciudades para intentar contener las protestas en toda Francia

Y adelantó: "Esta noche se decidirán nuevos toques de queda allí donde la situación lo requiera. Estas decisiones se tomarán sobre el terreno, por los prefectos, en coordinación con los alcaldes".

Más de 3 mil comercios fueron vandalizados durante el fin de semana. Tras los episodios de violencia callejera Lecornu reconoció errores en la gestión de la seguridad de las manifestaciones, y aseguró que "como en todas las operaciones difíciles, hay cosas que se logran y cosas que salen mal".

Lecornu anunció una nueva serie de reuniones de urgencia para este martes que se abrirá con un encuentro con los representantes de las "principales plataformas de redes sociales".

En tanto el ministro de Economía, Roland Lescure, prometió además "medidas de apoyo a los comerciantes y artesanos directamente afectados, para garantizarles una rápida reanudación de su actividad". En cuanto al ministro del Interior, Laurent Nuñez, reconoció el lunes que "obviamente, hay que ser mejores en la anticipación de la movilización tal y como se produce".

Las autoridades francesas informaron admás que varias personas fueron condenadas a penas de prisión o a horas de trabajos de interés general al término de las primeras comparecencias inmediatas, que se celebraron en París, Toulouse y Bobigny.