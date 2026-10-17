Se extienden las protestas en Francia: manifestantes destruyeron un histórico edificio
El hecho más grave durante las protestas de este sábado ocurrió en Limoges, donde fue incendiado un edificio de más de 140 años que funciona como sede municipal.
Francia atravesó este sábado una de las jornadas más virulentas desde que se iniciaron las protestas sociales por la crisis educativa que atraviesa el país y el encarecimiento del costo de vida, escalando hasta el incendio intencional de un histórico edificio en Limoges.
En esa ciudad los disturbios alcanzaron su punto más crítico cuando un grupo de manifestantes encapuchados prendió fuego un patrullero policial frente a la sede municipal, forzó los accesos rompiendo ventanas e ingresó al inmueble para iniciar focos ígneos en su interior.
Las llamas se propagaron con rapidez y afectaron gravemente un ala y el techo del palacio comunal, edificado hace 143 años, mientras dotaciones de bomberos desplegaban un importante operativo para evitar el colapso total de la estructura.
El prefecto local, Maurice Barate, detalló que “el tejado se derrumbó sobre las plantas inferiores, salvo en el ala oeste, y ya desaparecieron dos tercios de la fachada”, señalando que se trata de una “catástrofe para el patrimonio” histórico local.
Ante la gravedad de los incidentes, el ministro del Interior francés, Laurent Núñez, confirmó un saldo parcial de 400 personas detenidas, al tiempo que el presidente Emmanuel Macron ratificó que se aplicarán severos castigos contra los responsables de los desmanes.
Manifestaciones que se reproducen en todo el territorio francés
Según una fuente policial, las autoridades calcularon que entre 30.000 y 60.000 manifestantes se congregaron en París, mientras que en todo el territorio francés la cifra se situaría entre 90.000 y 170.000.
Otras ciudades donde se produjeron disturbios fueron Marsella, donde manifestantes atacaron una comisaría municipal, rompiendo ventanas, y varias personas irrumpieron en el Ayuntamiento, situado en el Puerto Viejo, para realizar actos de vandalismo.
En Lyon individuos encapuchados atacaron la Oficina de Turismo, rompiendo vidrios del edificio y desatando un fuerte incendio que pudo ser controlado. Asimismo, jóvenes manifestantes lanzaron materiales pirotécnicos contra los agentes de policía que respondieron con gases lacrimógenos.
Cómo comenzó el conflicto y por qué se extendió a todo el país
Francia atraviesa una serie de protestas que se originaron en el sistema educativo y se expandieron a distintos sectores sociales. Las primeras manifestaciones surgieron en liceos e institutos del norte de París.
Allí, estudiantes y docentes reclamaron por falta de profesores, clases suspendidas y edificios en mal estado, con denuncias de aulas inutilizables y servicios básicos deteriorados. Los bloqueos en escuelas y facultades derivaron en enfrentamientos con la policía y en un aumento de detenciones.
A ese foco inicial se sumaron sindicatos, trabajadores, agricultores y grupos como los “chalecos amarillos”, que expresan malestar por el aumento del costo de vida, el encarecimiento del combustible y la pérdida de poder adquisitivo.
Las tensiones económicas y el desfinanciamiento de servicios públicos básicos como el transporte, la salud y la educación dispararon el descontento social que masificó las protestas que se iniciaron con reclamos educativos.
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