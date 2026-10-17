Se extienden las protestas en Francia: manifestantes destruyeron un histórico edificio

Manifestaciones que se reproducen en todo el territorio francés

Según una fuente policial, las autoridades calcularon que entre 30.000 y 60.000 manifestantes se congregaron en París, mientras que en todo el territorio francés la cifra se situaría entre 90.000 y 170.000.

Otras ciudades donde se produjeron disturbios fueron Marsella, donde manifestantes atacaron una comisaría municipal, rompiendo ventanas, y varias personas irrumpieron en el Ayuntamiento, situado en el Puerto Viejo, para realizar actos de vandalismo.

En Lyon individuos encapuchados atacaron la Oficina de Turismo, rompiendo vidrios del edificio y desatando un fuerte incendio que pudo ser controlado. Asimismo, jóvenes manifestantes lanzaron materiales pirotécnicos contra los agentes de policía que respondieron con gases lacrimógenos.

Cómo comenzó el conflicto y por qué se extendió a todo el país

Francia atraviesa una serie de protestas que se originaron en el sistema educativo y se expandieron a distintos sectores sociales. Las primeras manifestaciones surgieron en liceos e institutos del norte de París.

Allí, estudiantes y docentes reclamaron por falta de profesores, clases suspendidas y edificios en mal estado, con denuncias de aulas inutilizables y servicios básicos deteriorados. Los bloqueos en escuelas y facultades derivaron en enfrentamientos con la policía y en un aumento de detenciones.

A ese foco inicial se sumaron sindicatos, trabajadores, agricultores y grupos como los “chalecos amarillos”, que expresan malestar por el aumento del costo de vida, el encarecimiento del combustible y la pérdida de poder adquisitivo.

Las tensiones económicas y el desfinanciamiento de servicios públicos básicos como el transporte, la salud y la educación dispararon el descontento social que masificó las protestas que se iniciaron con reclamos educativos.