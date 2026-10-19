"Sirve de ejemplo": un ministro de Pedro Sánchez usó a Javier Milei para atacar a la derecha y "agradeció" su visita
Óscar Puente ironizó sobre la presencia del mandatario argentino, cuestionó su modelo económico y aseguró que su paso por España moviliza al votante socialista.
La tensión diplomática entre la administración de Javier Milei y el gobierno español sumó un nuevo capítulo cargado de ironía política. El ministro de Transporte y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente, se refirió en duros términos a la figura del presidente argentino y lanzó fuertes críticas al utilizarlo como un "ejemplo" directo de las consecuencias que, según su visión, acarrean los gobiernos de derecha y los planes de ajuste ortodoxos en la región.
Las declaraciones del funcionario coinciden con el viaje que el mandatario argentino está emprendiendo rumbo a Madrid, donde tiene previsto aterrizar este martes para mantener una agenda política que incluye una reunión cumbre con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una de las figuras más fuertes de la oposición al gobierno de Pedro Sánchez y blanco frecuente de los ataques de La Moncloa.
El uso político de la visita y el rechazo del PSOE
Durante un acto en la que analizó el panorama electoral europeo, Puente no dudó en "agradecer" de forma socarrona la visita de Milei al país ibérico. Según el dirigente socialista, la exposición pública de los lineamientos económicos, los recortes drásticos y el tono confrontativo del líder libertario, sumado a su alianza política con el sector más duro del Partido Popular, funcionan como un espejo ideal para advertir a la ciudadanía española sobre los riesgos de un cambio de rumbo político. Para el ministro, exhibir las recetas del mandatario argentino y su sintonía con Díaz Ayuso dinamiza el debate público, moviliza al electorado progresista y consolida las chances del bloque oficialista de cara a las próximas citas electorales.
Las declaraciones de Puente profundizan el historial de cruces dialécticos entre la Casa Rosada y la Moncloa, una relación bilateral que acumula cortocircuitos institucionales y verbales casi desde el primer día de la gestión libertaria. Lejos de buscar una tregua diplomática, los ministros del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) recurren de manera sistemática a la figura de Milei y a sus lazos con el madrileñismo conservador para polarizar el escenario local y aglutinar a su base de votantes frente al avance de la centroderecha en Europa.
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