"Sirve de ejemplo": un ministro de Pedro Sánchez usó a Javier Milei para atacar a la derecha y "agradeció" su visita

El uso político de la visita y el rechazo del PSOE

Durante un acto en la que analizó el panorama electoral europeo, Puente no dudó en "agradecer" de forma socarrona la visita de Milei al país ibérico. Según el dirigente socialista, la exposición pública de los lineamientos económicos, los recortes drásticos y el tono confrontativo del líder libertario, sumado a su alianza política con el sector más duro del Partido Popular, funcionan como un espejo ideal para advertir a la ciudadanía española sobre los riesgos de un cambio de rumbo político. Para el ministro, exhibir las recetas del mandatario argentino y su sintonía con Díaz Ayuso dinamiza el debate público, moviliza al electorado progresista y consolida las chances del bloque oficialista de cara a las próximas citas electorales.