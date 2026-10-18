Javier Milei viaja a Europa en plena crisis y se reunirá en España con Isabel Díaz Ayuso

La actividad oficial en territorio español incluirá una destacada presentación en el Fórum Europa de Nueva Economía y su participación en la apertura de la décima Conferencia Anual de Madrid sobre Economía Austríaca en la Universidad Rey Juan Carlos. En este marco académico, se prevé un encuentro con el reconocido profesor Jesús Huerta de Soto, a quien el líder libertario considera uno de sus principales mentores intelectuales y a quien condecoró previamente con la Orden de Mayo.