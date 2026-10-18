Javier Milei viaja a Europa en plena crisis y se reunirá en España con Isabel Díaz Ayuso
El mandatario combinará una agenda de conferencias sobre economía austríaca con cumbres políticas en medio de un clima social convulsionado.
El presidente Javier Milei iniciará una nueva gira con destino a España en un momento de profunda convulsión política y social en Europa, marcada por masivas protestas callejeras y tensiones institucionales. El mandatario argentino arribará a Madrid para desarrollar una agenda centrada en el plano académico de la Escuela Austríaca de Economía, encuentros con referentes de la derecha liberal y su habitual confrontación ideológica contra el socialismo.
La actividad oficial en territorio español incluirá una destacada presentación en el Fórum Europa de Nueva Economía y su participación en la apertura de la décima Conferencia Anual de Madrid sobre Economía Austríaca en la Universidad Rey Juan Carlos. En este marco académico, se prevé un encuentro con el reconocido profesor Jesús Huerta de Soto, a quien el líder libertario considera uno de sus principales mentores intelectuales y a quien condecoró previamente con la Orden de Mayo.
Cumbres políticas en plena cuenta regresiva electoral
El plato fuerte de la estadía tendrá lugar en la tarde del miércoles, cuando Milei mantenga una nueva reunión con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y figura central del Partido Popular. La visita se produce en la antesala de las elecciones generales anticipadas convocadas por Pedro Sánchez para fines de noviembre, en un escenario madrileño atravesado por la precampaña y el desgaste parlamentario del oficialismo español.
Por otra parte, desde el entorno gubernamental aclararon que no se encuentra previsto un encuentro formal con Santiago Abascal, líder de Vox, debido a compromisos partidarios del dirigente español fuera de la capital. La breve visita del jefe de Estado argentino reflejará así su fuerte sintonía con las redes liberales e internacionales que cuestionan abiertamente las políticas del progresismo europeo.
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