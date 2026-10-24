The Telegraph asegura que Netanyahu ordenó respaldar a la Argentina en su reclamo por las Islas Malvinas

El mandatario fundamentó su postura en "la historia, el derecho, la geografía, porque ganamos relevancia en economía y porque Gran Bretaña se está cayendo a pedazos, como consecuencia de su problema fiscal, los impuestos y la invasión de los inmigrantes".

Además, remarcó que "ya iniciamos el camino para que las islas vuelvan a su legítimo dueño" y por ese motivo consideró que "tarde o temprano las Malvinas volverán a ser argentinas".

Video: Javier Milei reafirmó que las Islas Malvinas volverán a ser argentinas

Milei volvió a hablar sobre las Malvinas

En ese sentido, subrayó que "los ingleses están incómodos" ante el reclamo del gobierno argentino, que incluye un arbitraje internacional y la aplicación de sanciones para las empresas que participen de la búsqueda y extracción de petróleo en las inmediaciones del archipiélago.

De hecho, el Tribunal del Mar (ITLOS por su sigla en inglés) convocó a dos audiencias para el 10 y 11 de noviembre por la presentación del gobierno argentino para frenar el proyecto petrolero Sea Lion en las islas.

El Presidente insistió así en una postura que ya había expresado en otras oportunidades y que volvió a instalar el tema en la agenda pública durante el encuentro con empresarios y funcionarios.