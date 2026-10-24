The Telegraph asegura que Netanyahu ordenó respaldar a la Argentina en su reclamo por las Islas Malvinas
El conservador diario británico publicó una nota en que sostiene que el primer ministro de Israel habría ordenado a sus diplomáticos respaldar el reclamo de Argentina ante el Reino Unido.
El conservador diario británico The Telegraph publicó este sábado una nota en la que asegura que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, habría ordenado a sus diplomáticos respaldar el reclamo de Argentina ante el Reino Unido para abrir negociaciones sobre la soberanía de las Islas Malvinas.
Según fuentes gubernamentales citadas por el periódico inglés, Israel habría aprobado al más alto nivel el reconocimiento de la "conexión histórica" entre Argentina y las islas.
El presunto respaldo reportado implica un llamado formal a que Londres y Buenos Aires retomen las negociaciones directas, algo que el Reino Unido rechaza.
Fuentes oficiales citadas por The Telegraph indican que el giro diplomático responde a las recientes declaraciones críticas y sanciones del gobierno británico hacia Israel, además de la fuerte alianza ideológica construida entre Netanyahu y el presidente, Javier Milei.
La nota del Telegraph sobre el presunto apoyo de Netanyahu a la Argentina por las Islas Malvinas
Javier Milei reafirmó que las Islas Malvinas volverán a ser argentinas: "Tarde o temprano"
El presidente Javier Milei volvió a colocar la causa Malvinas en el centro de la escena al sostener esta noche que "tarde o temprano volverán a ser argentinas", durante un discurso en la Fundación Faro frente a ministros, funcionarios de su gabinete y empresarios de distintos sectores.
El mandatario fundamentó su postura en "la historia, el derecho, la geografía, porque ganamos relevancia en economía y porque Gran Bretaña se está cayendo a pedazos, como consecuencia de su problema fiscal, los impuestos y la invasión de los inmigrantes".
Además, remarcó que "ya iniciamos el camino para que las islas vuelvan a su legítimo dueño" y por ese motivo consideró que "tarde o temprano las Malvinas volverán a ser argentinas".
Video: Javier Milei reafirmó que las Islas Malvinas volverán a ser argentinas
En ese sentido, subrayó que "los ingleses están incómodos" ante el reclamo del gobierno argentino, que incluye un arbitraje internacional y la aplicación de sanciones para las empresas que participen de la búsqueda y extracción de petróleo en las inmediaciones del archipiélago.
De hecho, el Tribunal del Mar (ITLOS por su sigla en inglés) convocó a dos audiencias para el 10 y 11 de noviembre por la presentación del gobierno argentino para frenar el proyecto petrolero Sea Lion en las islas.
El Presidente insistió así en una postura que ya había expresado en otras oportunidades y que volvió a instalar el tema en la agenda pública durante el encuentro con empresarios y funcionarios.
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