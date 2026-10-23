En medio de las diferencias por Malvinas, Javier Milei recibió al subsecretario de Estado de Donald Trump

El proyecto impulsado por Milei al calor del impacto de la bandera que los jugadores de la selección de fútbol mostraron tras el partido con Inglaterra en el Mundialo 2026, apunta a reforzar las herramientas legales para actuar contra quienes participen en la explotación de recursos que Argentina considera ilegítima en Malvinas.

Donald Trump y Javier Milei

Otra controversia de los últimos días surgió a partir de la iniciativa estadounidense para eliminar el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, el órgano en el que Argentina sostiene buena parte de su reclamo internacional por las Islas Malvinas. La administración libertaria se abstuvo en la votación y ratificó que considera conveniente mantener ese espacio, pese a la postura de Washington. Desde el Gobierno argumentan que la eventual desaparición del comité no modifica los fundamentos jurídicos de la reivindicación argentina. Sin embargo, su continuidad tiene un valor diplomático concreto, porque ofrece un ámbito multilateral en el que la Argentina puede insistir en la necesidad de reanudar las negociaciones con el Reino Unido.