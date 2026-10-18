Tragedia en Ecuador: un sacerdote murió aplastado por una cruz durante una misa
Patricio Alfredo Sánchez Molinari celebraba la Eucaristía en la Parroquia del Perpetuo Socorro cuando la estructura se desprendió de la pared.
Un sacerdote perdió la vida este sábado en Guayaquil, Ecuador, cuando una cruz cayó sobre él mientras oficiaba una misa en la Parroquia del Perpetuo Socorro. La víctima, Patricio Alfredo Sánchez Molinari, celebraba la Eucaristía y transmitía la ceremonia en vivo por Facebook en el momento del accidente.
Según los registros de la transmisión, la cruz ubicada detrás del altar se desprendió de la pared y golpeó la cabeza del presbítero, quien falleció en el acto. En la grabación se escuchan los gritos de desesperación de los fieles que asistían a la misa y presenciaron el lamentable accidente.
Minutos antes del incidente, el religioso había pronunciado una frase que luego cobró un tono estremecedor: "Un día, todos vamos a morir".
Tras conocerse el hecho, la Arquidiócesis de Guayaquil emitió un comunicado en el que confirmó el fallecimiento. "Informamos que nuestro querido P. Patricio Alfredo Sánchez Molinari, CSsR., quien se desempeñaba como párroco de la iglesia Perpetuo Socorro en la Vicaría Centro, ha partido a la Casa del Padre para gozar de su presencia y su gloria", señalaron. Además, la institución expresó: "La Arquidiócesis de Guayaquil se une en oración por el descanso de su alma y expresa su solidaridad, afecto y cariño a la familia redentorista, a sus familiares y amigos. Descanse en paz".
Sánchez Molinari era párroco de la Iglesia del Perpetuo Socorro y miembro de la Congregación del Santísimo Redentor, fundada por San Alfonso María de Ligorio en 1732. Solía transmitir las misas que celebraba a través de sus redes sociales.
Tras el impactante y horrible suceso, cientos de fieles manifestaron su dolor tras conocer la noticia: "Qué tristeza, un gran sacerdote y gran amigo", "Mi corazón siente un dolor enorme", "Que Dios lo tenga en la gloria" y "Tan bondadoso y educado, descanse en paz" fueron algunos de los mensajes.
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