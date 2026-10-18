Tragedia en Ecuador: un sacerdote murió aplastado por una cruz durante una misa

Tras conocerse el hecho, la Arquidiócesis de Guayaquil emitió un comunicado en el que confirmó el fallecimiento. "Informamos que nuestro querido P. Patricio Alfredo Sánchez Molinari, CSsR., quien se desempeñaba como párroco de la iglesia Perpetuo Socorro en la Vicaría Centro, ha partido a la Casa del Padre para gozar de su presencia y su gloria", señalaron. Además, la institución expresó: "La Arquidiócesis de Guayaquil se une en oración por el descanso de su alma y expresa su solidaridad, afecto y cariño a la familia redentorista, a sus familiares y amigos. Descanse en paz".