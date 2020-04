Un jugador de Patronato violó la cuarentena y se excusó diciendo que "no se aguantó" quedarse en su casa

El mediocampista Santiago Rosales, oriundo de Mar del Plata, salió a pasear en su auto por la capital entrerriana cuando efectivos policiales lo pararon en un operativo de control vehicular.

Cuando le consultaron porque estaba circulando junto a su mujer, el deportista no pudo justificar la salida, y como tampoco poseía documentación de respaldo para estar exceptuado. Cuando le estaban labrando el acta, el jugador se excusó diciendo que "no se aguantó" quedarse en su casa y no poder disfrutar del sol.

El procedimiento continuó, y tras ser notificado de la violación de la cuarentena, se le adelantó que sería convocado desde la Fiscalía de la Justicia Federal para avanzar con la causa judicial, y acompañaron a Rosales y su pareja a su casa.