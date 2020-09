Policía Bonaerense: Eduardo Duhalde pidió "buscar canales de diálogo"

El ex presidente Eduardo Duhalde habló este miércoles respecto a la protesta de la Policía Bonaerense frente a la residencia de Olidos y dijo que "esto no tiene nada que ver" con sus infortunadas declaraciones sobre un posible golpe de Estado. "He habado muchas veces con Alberto Fernández, le está tocando una situación muy compleja. Yo entiendo, pero creo que hay que buscar los canales de diálogo, si no, no terminamos nunca", indicó a C5N.