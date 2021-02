"Los argentinos no nacimos para odiarnos. Estar tanto tiempo el uno contra el otro nos dejó en donde estamos: en una sociedad injusta y desigual", consideró Alberto en el acto de lanzamiento realizado hoy en el Centro Cultural Kirchner (CCK).

EN VIVO | El presidente Alberto Fernández anuncia la creación del Consejo Económico y Social

El eje del Consejo Económico y Social será el "desarrollo de políticas de Estado" a mediano y largo plazo, y la integrarán representantes empresariales, gremiales, del sector académico y de la sociedad civil.

El presidente sostuvo que los designados integrantes del Consejo Económico y Social fueron "convocados para que, de una vez por todas, construyamos un país con otra lógica, la del diálogo y el encuentro", y dijo que "no es una mesa para ver qué interés predomina".

"No tengo idea cuántos opositores hay acá porque no les pregunté lo que piensan: son de de sectores sociales, económicos, de trabajadores, de movimientos sociales. No tengo idea si son oficialistas o no lo son", dijo el mandatario.

"Estar tanto tiempo el uno contra el otro nos ha dejado en medio de una sociedad profundamente injusta y desigual desde lo social. Una sociedad que condena al 40% a vivir en la pobreza, donde no se distribuyen los ingresos. Una sociedad con violencia de género y femicidios. ¿Cuánto tiempo más vamos a leer diarios contando mujeres muertas? ¿La inacción de la Justicia y la Policía? ¿La dificultad de los chicos para ir al colegio?", agregó.

Durante su discurso, el Presidente llamó a profundizar el encuentro, dialogar y pensar en la Argentina del futuro.