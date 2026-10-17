Axel Kicillof en el Día de la Lealtad: "Cuenten conmigo para asumir las responsabilidades que haya que asumir"
Antes del acto que encabeza en La Matanza, el gobernador bonaerense habló con C5N sobre el desafío de "hacer todo para recuperar el país".
En la previa de la jornada conmemorativa por el Día de la Lealtad Peronista, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ofreció declaraciones exclusivas a la pantalla de C5N tras su arribo al encuentro organizado en el partido de La Matanza.
Acompañado por el intendente local Fernando Espinoza y la vicegobernadora Verónica Magario, el mandatario bonaerense dejó definiciones de peso político de cara al futuro del espacio y al escenario electoral.
“Cada año que pasa dan por muerto al peronismo, a este sentimiento, y a lo que significan los desafíos de 81 años de ese 17 de octubre que cambió la historia argentina para siempre”, expresó Kicillof al hacer referencia a la vigencia de la fecha patria.
"Primero está la patria": el llamado de Axel Kicillof a la organización y la unidad
Consultado sobre el mensaje destinado a la militancia y a los referentes de las distintas vertientes partidarias en una jornada con múltiples convocatorias en todo el país, el gobernador remarcó que el objetivo central debe ser la recuperación del proyecto nacional.
“Hay que hacer todo lo que tengamos que hacer para recuperar el país, para recuperar la patria, para defender la soberanía. Me parece que primero está la patria, así que eso creo que tiene que ser el mensaje en todos los actos y en todos los lugares. Es buenísimo, porque es toda la Argentina que está festejando este 17 de octubre”, sostuvo el gobernador.
Su rol de cara a los próximos desafíos electorales
Al ser repreguntado sobre sus dichos recientes en los que se puso a disposición de la dirigencia y la militancia, Kicillof precisó el alcance de su compromiso de cara al armado opositor y las contiendas en las urnas.
“El mensaje concreto es que cuenten conmigo para organizar, cuenten conmigo para asumir las responsabilidades que haya que asumir, y que cuenten conmigo también para que consigamos el objetivo, que es derrotar a estas pesadillas en las urnas”, sentenció el mandatario provincial.
El encuentro en territorio matancero contó además con la presencia de intendentes de la provincia de Buenos Aires, funcionarios del gabinete bonaerense —como Andrés Larroque y Cristina Álvarez Rodríguez— y dirigentes del espacio Movimiento Derecho al Futuro, en el marco de las actividades oficiales convocadas por la estructura del PJ bonaerense.
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