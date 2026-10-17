Axel Kicillof en el Día de la Lealtad: "Cuenten conmigo para asumir las responsabilidades que haya que asumir"

Su rol de cara a los próximos desafíos electorales

Al ser repreguntado sobre sus dichos recientes en los que se puso a disposición de la dirigencia y la militancia, Kicillof precisó el alcance de su compromiso de cara al armado opositor y las contiendas en las urnas.

“El mensaje concreto es que cuenten conmigo para organizar, cuenten conmigo para asumir las responsabilidades que haya que asumir, y que cuenten conmigo también para que consigamos el objetivo, que es derrotar a estas pesadillas en las urnas”, sentenció el mandatario provincial.

El encuentro en territorio matancero contó además con la presencia de intendentes de la provincia de Buenos Aires, funcionarios del gabinete bonaerense —como Andrés Larroque y Cristina Álvarez Rodríguez— y dirigentes del espacio Movimiento Derecho al Futuro, en el marco de las actividades oficiales convocadas por la estructura del PJ bonaerense.