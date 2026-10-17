Día de la Lealtad Peronista: la agenda completa de actos y convocatorias para este sábado 17 de octubre
El peronismo celebra un nuevo Día de la Lealtad este sábado con diversos encuentros en todo el país. Los detalles.
Este sábado 17 de octubre de 2026, el peronismo conmemorará un nuevo aniversario del Día de la Lealtad a través de diversas actividades, movilizaciones y encuentros militantes organizados por gobernadores, intendentes y agrupaciones políticas en la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y múltiples puntos del país.
Uno de los actos más convocantes estará encabezado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien desarrollará actividades en el partido de La Matanza en el marco de un nuevo encuentro del Movimiento Derecho a Futuro.
Al mismo tiempo, militantes y referentes políticos se concentrarán en el barrio porteño de Constitución, frente al domicilio de la expresidenta Cristina Kirchner.
Día de la Lealtad: principales actos en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires
El territorio bonaerense y la Capital Federal concentrarán algunas de las convocatorias de mayor volumen operativo y de asistencia:
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Encuentro del Movimiento Derecho al Futuro: El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezará un acto federal que contará con debates en comisiones desde las primeras horas de la mañana y un cierre previsto para la tarde, donde será el único orador. La organización estima una concurrencia superior a las 30.000 personas. Asimismo, el mandatario desarrollará actividades en el partido de La Matanza junto al intendente Fernando Espinoza y la vicegobernadora Verónica Magario.
Concentración en la Ciudad de Buenos Aires: Militantes y referentes políticos se concentrarán en el barrio porteño de Constitución, frente al domicilio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en una jornada de respaldo y acompañamiento.
Encuentro en Moreno: Un bloque de jefes comunales del conurbano bonaerense llevará a cabo un acto institucional y militante en la sede del Partido Justicialista local.
Interior bonaerense (Tres Arroyos): Las actividades darán inicio a las 19:30 en la Plaza San Martín con el tradicional homenaje de ofrendas florales, para luego trasladarse a la sede del PJ local con una jornada cultural y política.
La agenda conmemorativa en las provincias
Las estructuras provinciales y sedes del Partido Justicialista realizarán actos de carácter regional para recordar la histórica jornada de 1945:
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Formosa: El Partido Justicialista provincial convocó a la militancia a partir de las 17:30 en el Galpón G del Paseo Costanero de la capital formoseña.
San Luis: Agrupaciones locales y el peronismo puntano se reunirán desde las 17:30 en un salón de eventos ubicado sobre la Avenida Presidente Perón, en la localidad de Villa Mercedes.
Otras provincias: En distritos como La Pampa y Tucumán, entre otros, las dirigencias locales e intendencias llevarán adelante actos de perfil institucional y territorial focalizados en sus respectivas comunidades.
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