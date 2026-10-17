Día de la Lealtad Peronista: la agenda completa de actos y convocatorias para este sábado 17 de octubre

Encuentro del Movimiento Derecho al Futuro: El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezará un acto federal que contará con debates en comisiones desde las primeras horas de la mañana y un cierre previsto para la tarde, donde será el único orador. La organización estima una concurrencia superior a las 30.000 personas. Asimismo, el mandatario desarrollará actividades en el partido de La Matanza junto al intendente Fernando Espinoza y la vicegobernadora Verónica Magario.

Concentración en la Ciudad de Buenos Aires: Militantes y referentes políticos se concentrarán en el barrio porteño de Constitución, frente al domicilio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en una jornada de respaldo y acompañamiento.

Encuentro en Moreno: Un bloque de jefes comunales del conurbano bonaerense llevará a cabo un acto institucional y militante en la sede del Partido Justicialista local.